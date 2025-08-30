https://ria.ru/20250830/bezrukov-2038465088.html

Безрукова наградили медалью за укрепление боевого содружества Минобороны

Безрукова наградили медалью за укрепление боевого содружества Минобороны

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Худрук Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова награждён медалью за укрепление боевого содружества, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Художественный руководитель Московского Губернского театра народный артист России Сергей Безруков приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова награжден медалью за укрепление боевого содружества. Также актриса театра, заслуженная артистка России Галина Бокашевская была награждена медалью за вклад в укрепление обороны России. Награды за деятельность и поддержку бойцов СВО вручили Безрукову и Бокашевской в присутствии всего коллектива Губернского театра на сборе труппы.

