Безрукова наградили медалью за укрепление боевого содружества Минобороны
Культура
Культура
 
09:09 30.08.2025 (обновлено: 09:17 30.08.2025)
Безрукова наградили медалью за укрепление боевого содружества Минобороны
Безрукова наградили медалью за укрепление боевого содружества Минобороны
Безрукова наградили медалью за укрепление боевого содружества Минобороны
Худрук Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова награждён медалью за укрепление боевого содружества
культура
россия
сергей безруков
андрей белоусов
московский губернский театр
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Худрук Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова награждён медалью за укрепление боевого содружества, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Художественный руководитель Московского Губернского театра народный артист России Сергей Безруков приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова награжден медалью за укрепление боевого содружества. Также актриса театра, заслуженная артистка России Галина Бокашевская была награждена медалью за вклад в укрепление обороны России. Награды за деятельность и поддержку бойцов СВО вручили Безрукову и Бокашевской в присутствии всего коллектива Губернского театра на сборе труппы.
россия, сергей безруков, андрей белоусов, московский губернский театр
Культура, Россия, Сергей Безруков, Андрей Белоусов, Московский губернский театр
Актер Сергей Безруков
Актер Сергей Безруков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Сергей Безруков. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Худрук Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова награждён медалью за укрепление боевого содружества, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Художественный руководитель Московского Губернского театра народный артист России Сергей Безруков приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова награжден медалью за укрепление боевого содружества.
Также актриса театра, заслуженная артистка России Галина Бокашевская была награждена медалью за вклад в укрепление обороны России.
Награды за деятельность и поддержку бойцов СВО вручили Безрукову и Бокашевской в присутствии всего коллектива Губернского театра на сборе труппы.
Культура Россия Сергей Безруков Андрей Белоусов Московский губернский театр
 
 
