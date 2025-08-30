https://ria.ru/20250830/bespilotniki-2038458473.html
ПВО ночью сбила 86 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 86 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.08.2025
ПВО ночью сбила 86 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 86 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 86 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 29 августа 2025 года до 07:00 мск 30 августа 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 БПЛА — над акваторией Черного моря, 15 БПЛА — над территорией Республики Крым, 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над территорией Краснодарского края, пять БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области. Кроме того, сбыты по два БПЛА — над территориями Смоленской, Калужской и Тверской областей, по одному БПЛА — над территориями Тульской и Курской областей", — говорится в сообщении.
