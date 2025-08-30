Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области ночью сбили два БПЛА - РИА Новости, 30.08.2025
07:24 30.08.2025
В Смоленской области ночью сбили два БПЛА
Два украинских БПЛА сбиты ночью над территорией Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в субботу губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T07:24:00+03:00
2025-08-30T07:24:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892186129_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_67ebb6d5cc402ac9d8a2aee9c5497c80.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два украинских БПЛА сбиты ночью над территорией Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в субботу губернатор Василий Анохин. "Сегодня над территорией Смоленской области Воздушно-космическими силами Министерства обороны России сбиты два украинских БПЛА", - сообщил он в Telegram-канале. Анохин отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
2025
В Смоленской области ночью сбили два БПЛА

Силы ПВО ночью сбили два БПЛА в Смоленской области

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два украинских БПЛА сбиты ночью над территорией Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в субботу губернатор Василий Анохин.
"Сегодня над территорией Смоленской области Воздушно-космическими силами Министерства обороны России сбиты два украинских БПЛА", - сообщил он в Telegram-канале.
Анохин отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
В Самарской области пресекли попытку атаки ВСУ на промышленное предприятие
