В Смоленской области ночью сбили два БПЛА
Два украинских БПЛА сбиты ночью над территорией Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в субботу губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T07:24:00+03:00
2025-08-30T07:24:00+03:00
2025-08-30T07:24:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два украинских БПЛА сбиты ночью над территорией Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в субботу губернатор Василий Анохин. "Сегодня над территорией Смоленской области Воздушно-космическими силами Министерства обороны России сбиты два украинских БПЛА", - сообщил он в Telegram-канале. Анохин отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
