В Смоленской области ночью сбили два БПЛА

В Смоленской области ночью сбили два БПЛА

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Два украинских БПЛА сбиты ночью над территорией Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в субботу губернатор Василий Анохин. "Сегодня над территорией Смоленской области Воздушно-космическими силами Министерства обороны России сбиты два украинских БПЛА", - сообщил он в Telegram-канале. Анохин отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

