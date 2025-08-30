Из-за падения обломков БПЛА в Адыгее пострадал человек

https://ria.ru/20250830/bespilotniki-2038454716.html

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Несколько частных домовладений и производственный цех повреждены из-за падения обломков БПЛА в Адыгее, пострадал один человек,... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Несколько частных домовладений и производственный цех повреждены из-за падения обломков БПЛА в Адыгее, пострадал один человек, сообщил глава республики Мурат Кумпилов."В результате падения обломков вражеских БПЛА в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домовладений. На данный момент известно об одном пострадавшем - жителе Яблоновском. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Также поврежден один производственный цех", - написал Кумпилов в своем Telegram-канале.На месте работают представители экстренных служб.

2025

