https://ria.ru/20250830/bespilotniki-2038454716.html
Из-за падения обломков БПЛА в Адыгее пострадал человек
Из-за падения обломков БПЛА в Адыгее пострадал человек - РИА Новости, 30.08.2025
Из-за падения обломков БПЛА в Адыгее пострадал человек
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Несколько частных домовладений и производственный цех повреждены из-за падения обломков БПЛА в Адыгее, пострадал один человек,... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T06:17:00+03:00
2025-08-30T06:17:00+03:00
2025-08-30T06:20:00+03:00
республика адыгея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Несколько частных домовладений и производственный цех повреждены из-за падения обломков БПЛА в Адыгее, пострадал один человек, сообщил глава республики Мурат Кумпилов."В результате падения обломков вражеских БПЛА в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домовладений. На данный момент известно об одном пострадавшем - жителе Яблоновском. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Также поврежден один производственный цех", - написал Кумпилов в своем Telegram-канале.На месте работают представители экстренных служб.
https://ria.ru/20250830/ataka-2038451975.html
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея
Из-за падения обломков БПЛА в Адыгее пострадал человек
Кумпилов: из-за падения обломков БПЛА в Адыгее пострадал человек