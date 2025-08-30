Рейтинг@Mail.ru
Из-за падения обломков БПЛА в Адыгее пострадал человек
06:17 30.08.2025 (обновлено: 06:20 30.08.2025)
Из-за падения обломков БПЛА в Адыгее пострадал человек
Из-за падения обломков БПЛА в Адыгее пострадал человек - РИА Новости, 30.08.2025
Из-за падения обломков БПЛА в Адыгее пострадал человек
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Несколько частных домовладений и производственный цех повреждены из-за падения обломков БПЛА в Адыгее, пострадал один человек,... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T06:17:00+03:00
2025-08-30T06:20:00+03:00
республика адыгея
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Несколько частных домовладений и производственный цех повреждены из-за падения обломков БПЛА в Адыгее, пострадал один человек, сообщил глава республики Мурат Кумпилов."В результате падения обломков вражеских БПЛА в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домовладений. На данный момент известно об одном пострадавшем - жителе Яблоновском. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Также поврежден один производственный цех", - написал Кумпилов в своем Telegram-канале.На месте работают представители экстренных служб.
республика адыгея
2025
республика адыгея
Республика Адыгея
Из-за падения обломков БПЛА в Адыгее пострадал человек

Кумпилов: из-за падения обломков БПЛА в Адыгее пострадал человек

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Несколько частных домовладений и производственный цех повреждены из-за падения обломков БПЛА в Адыгее, пострадал один человек, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"В результате падения обломков вражеских БПЛА в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домовладений. На данный момент известно об одном пострадавшем - жителе Яблоновском. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Также поврежден один производственный цех", - написал Кумпилов в своем Telegram-канале.
На месте работают представители экстренных служб.
