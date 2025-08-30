https://ria.ru/20250830/bespilotniki-2038454592.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 30.08.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО сбила БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах Ростовской области, люди не пострадали, сообщил врио губернатора Юрий... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ПВО сбила БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах Ростовской области, люди не пострадали, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
