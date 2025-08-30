https://ria.ru/20250830/bespilotniki-2038433995.html
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
2025-08-30T01:05:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Средствами ПВО Минобороны РФ отражена воздушная атака в Тульской области, в Алексине обломки БПЛА упали на территории предприятия, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Информация уточняется", - написал Миляев в своем Telegram-канале.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
