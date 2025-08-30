Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 30.08.2025 (обновлено: 02:18 30.08.2025)
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия - РИА Новости, 30.08.2025
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
Средствами ПВО Минобороны РФ отражена воздушная атака в Тульской области, в Алексине обломки БПЛА упали на территории предприятия, сообщил губернатор Дмитрий... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Средствами ПВО Минобороны РФ отражена воздушная атака в Тульской области, в Алексине обломки БПЛА упали на территории предприятия, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Информация уточняется", - написал Миляев в своем Telegram-канале.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия

Миляев: в Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Средствами ПВО Минобороны РФ отражена воздушная атака в Тульской области, в Алексине обломки БПЛА упали на территории предприятия, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Информация уточняется", - написал Миляев в своем Telegram-канале.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
