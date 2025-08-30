https://ria.ru/20250830/bespilotnik-2038585922.html

В Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал машину депутата

В Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал машину депутата - РИА Новости, 31.08.2025

В Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал машину депутата

Депутат совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексей Зоголь пострадал при атаке БПЛА ВСУ на его машину, сообщил глава округа Руслан...

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Депутат совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексей Зоголь пострадал при атаке БПЛА ВСУ на его машину, сообщил глава округа Руслан Хоменко в своем Telegram. "В селе Великие Копани произошла атака фашистских отрядов ВСУ с применением БПЛА на гражданский автомобиль. В результате сброса боеприпаса загорелась машина депутата совета депутатов Алешкинского округа Алексея Зоголя", - написал он. По словам главы округа, депутат ранен, его состояние уточняется. "Алексей выжил и госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Кроме него в машине был еще один местный житель", — рассказал Хоменко.Украинские боевики ежедневно атакуют с помощью беспилотников и обстреливают мирные населенные пункты в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство летательных аппаратов противника.

херсонская область

