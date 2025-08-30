Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал машину депутата - РИА Новости, 31.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 30.08.2025 (обновлено: 00:00 31.08.2025)
В Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал машину депутата
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Депутат совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексей Зоголь пострадал при атаке БПЛА ВСУ на его машину, сообщил глава округа Руслан Хоменко в своем Telegram. "В селе Великие Копани произошла атака фашистских отрядов ВСУ с применением БПЛА на гражданский автомобиль. В результате сброса боеприпаса загорелась машина депутата совета депутатов Алешкинского округа Алексея Зоголя", - написал он. По словам главы округа, депутат ранен, его состояние уточняется. "Алексей выжил и госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Кроме него в машине был еще один местный житель", — рассказал Хоменко.Украинские боевики ежедневно атакуют с помощью беспилотников и обстреливают мирные населенные пункты в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство летательных аппаратов противника.
2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Депутат совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексей Зоголь пострадал при атаке БПЛА ВСУ на его машину, сообщил глава округа Руслан Хоменко в своем Telegram.
"В селе Великие Копани произошла атака фашистских отрядов ВСУ с применением БПЛА на гражданский автомобиль. В результате сброса боеприпаса загорелась машина депутата совета депутатов Алешкинского округа Алексея Зоголя", - написал он.
По словам главы округа, депутат ранен, его состояние уточняется.
"Алексей выжил и госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Кроме него в машине был еще один местный житель", — рассказал Хоменко.
Украинские боевики ежедневно атакуют с помощью беспилотников и обстреливают мирные населенные пункты в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство летательных аппаратов противника.
