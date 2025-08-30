Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект
21:04 30.08.2025
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект - РИА Новости, 30.08.2025
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект
Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, поврежден фасад здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, поврежден фасад здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации поврежден фасад здания", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, поврежден фасад здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации поврежден фасад здания", - написал он в Telegram-канале.
Гладков отметил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
Военнослужащий: бойцы ВС РФ уничтожают до 10 расчетов БПЛА ВСУ в день в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Военный рассказал, сколько расчетов БПЛА ВСУ ВС России уничтожают за день
Вчера, 18:53
 
Происшествия Белгород Вячеслав Гладков Вооруженные силы Украины
 
 
