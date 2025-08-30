https://ria.ru/20250830/belgorod-2038582482.html

В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект

Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, поврежден фасад здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T21:04:00+03:00

происшествия

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, поврежден фасад здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации поврежден фасад здания", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.

белгород

2025

