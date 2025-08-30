https://ria.ru/20250830/belgorod-2038582482.html
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект
date 2025-08-30
Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, поврежден фасад здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, поврежден фасад здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации поврежден фасад здания", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
белгород
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект
