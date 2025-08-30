https://ria.ru/20250830/belgorod-2038569503.html

В Белгородской области дроны ВСУ дважды ударили по предприятию

В Белгородской области дроны ВСУ дважды ударили по предприятию - РИА Новости, 30.08.2025

В Белгородской области дроны ВСУ дважды ударили по предприятию

Украинские дроны в субботу дважды ударили по промышленному предприятию в поселке Северный Белгородского района, произошло возгорание, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T19:37:00+03:00

2025-08-30T19:37:00+03:00

2025-08-30T19:37:00+03:00

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинские дроны в субботу дважды ударили по промышленному предприятию в поселке Северный Белгородского района, произошло возгорание, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе в селе Отрадное беспилотник ударил по частному дому... В поселке Октябрьский в результате атаки дрона повреждены крыши частного дома и надворной постройки, а также посечен легковой автомобиль. В поселке Северный беспилотники дважды ударили по промышленному предприятию, вследствие чего произошло возгорание автобуса и грузового автомобиля, которое ликвидировали сотрудники МЧС. Повреждена техника предприятия", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Солоти Валуйского округа дрон атаковал "Камаз", в хуторе Рябики в результате атак FPV-дронов повреждены линия электропередачи, частный дом и автомобиль. В Шебекинском округе село Муром подверглось обстрелу и атаке дрона, в хуторе Желобок вследствие атаки дрона сгорел припаркованный автомобиль, также в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено взрывное устройство и зафиксированы два обстрела. "В Борисовском районе в селе Новоалександровка вследствие детонации дрона повреждены линии газо- и электроснабжения... В селе Беленькое вследствие атаки дрона пробита кровля частного дома. В селе Головчино Грайворонского округа от детонации FPV-дрона повреждены коммерческий объект, автомобиль, частный дом и хозпостройка. В селе Смородино вследствие атаки дрона повреждена надворная постройка", - подчеркнул Гладков. По словам главы области, в поселке Красная Яруга беспилотник сдетонировал на территории предприятия, в селе Репяховка Краснояружского района после атаки FPV-дрона произошло возгорание частного дома. В поселке Пролетарский Ракитянского района зафиксированы атаки двух БПЛА. Как отметил губернатор, предварительно, обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20250830/dron-2038550812.html

https://ria.ru/20250830/drony-2038476459.html

белгородский район

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)