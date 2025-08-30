В Белгородской области дроны ВСУ дважды ударили по предприятию
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинские дроны в субботу дважды ударили по промышленному предприятию в поселке Северный Белгородского района, произошло возгорание, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе в селе Отрадное беспилотник ударил по частному дому... В поселке Октябрьский в результате атаки дрона повреждены крыши частного дома и надворной постройки, а также посечен легковой автомобиль. В поселке Северный беспилотники дважды ударили по промышленному предприятию, вследствие чего произошло возгорание автобуса и грузового автомобиля, которое ликвидировали сотрудники МЧС. Повреждена техника предприятия", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Солоти Валуйского округа дрон атаковал "Камаз", в хуторе Рябики в результате атак FPV-дронов повреждены линия электропередачи, частный дом и автомобиль. В Шебекинском округе село Муром подверглось обстрелу и атаке дрона, в хуторе Желобок вследствие атаки дрона сгорел припаркованный автомобиль, также в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено взрывное устройство и зафиксированы два обстрела.
"В Борисовском районе в селе Новоалександровка вследствие детонации дрона повреждены линии газо- и электроснабжения... В селе Беленькое вследствие атаки дрона пробита кровля частного дома. В селе Головчино Грайворонского округа от детонации FPV-дрона повреждены коммерческий объект, автомобиль, частный дом и хозпостройка. В селе Смородино вследствие атаки дрона повреждена надворная постройка", - подчеркнул Гладков.
По словам главы области, в поселке Красная Яруга беспилотник сдетонировал на территории предприятия, в селе Репяховка Краснояружского района после атаки FPV-дрона произошло возгорание частного дома. В поселке Пролетарский Ракитянского района зафиксированы атаки двух БПЛА.
Как отметил губернатор, предварительно, обошлось без пострадавших.