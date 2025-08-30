Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области дроны ВСУ дважды ударили по предприятию - РИА Новости, 30.08.2025
19:37 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/belgorod-2038569503.html
В Белгородской области дроны ВСУ дважды ударили по предприятию
В Белгородской области дроны ВСУ дважды ударили по предприятию - РИА Новости, 30.08.2025
В Белгородской области дроны ВСУ дважды ударили по предприятию
Украинские дроны в субботу дважды ударили по промышленному предприятию в поселке Северный Белгородского района, произошло возгорание, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T19:37:00+03:00
2025-08-30T19:37:00+03:00
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинские дроны в субботу дважды ударили по промышленному предприятию в поселке Северный Белгородского района, произошло возгорание, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе в селе Отрадное беспилотник ударил по частному дому... В поселке Октябрьский в результате атаки дрона повреждены крыши частного дома и надворной постройки, а также посечен легковой автомобиль. В поселке Северный беспилотники дважды ударили по промышленному предприятию, вследствие чего произошло возгорание автобуса и грузового автомобиля, которое ликвидировали сотрудники МЧС. Повреждена техника предприятия", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Солоти Валуйского округа дрон атаковал "Камаз", в хуторе Рябики в результате атак FPV-дронов повреждены линия электропередачи, частный дом и автомобиль. В Шебекинском округе село Муром подверглось обстрелу и атаке дрона, в хуторе Желобок вследствие атаки дрона сгорел припаркованный автомобиль, также в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено взрывное устройство и зафиксированы два обстрела. "В Борисовском районе в селе Новоалександровка вследствие детонации дрона повреждены линии газо- и электроснабжения... В селе Беленькое вследствие атаки дрона пробита кровля частного дома. В селе Головчино Грайворонского округа от детонации FPV-дрона повреждены коммерческий объект, автомобиль, частный дом и хозпостройка. В селе Смородино вследствие атаки дрона повреждена надворная постройка", - подчеркнул Гладков. По словам главы области, в поселке Красная Яруга беспилотник сдетонировал на территории предприятия, в селе Репяховка Краснояружского района после атаки FPV-дрона произошло возгорание частного дома. В поселке Пролетарский Ракитянского района зафиксированы атаки двух БПЛА. Как отметил губернатор, предварительно, обошлось без пострадавших.
белгородский район
белгородская область
происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области дроны ВСУ дважды ударили по предприятию

В поселке Северный дроны ВСУ дважды ударили по промышленному предприятию

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинские дроны в субботу дважды ударили по промышленному предприятию в поселке Северный Белгородского района, произошло возгорание, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Белгородском районе в селе Отрадное беспилотник ударил по частному дому... В поселке Октябрьский в результате атаки дрона повреждены крыши частного дома и надворной постройки, а также посечен легковой автомобиль. В поселке Северный беспилотники дважды ударили по промышленному предприятию, вследствие чего произошло возгорание автобуса и грузового автомобиля, которое ликвидировали сотрудники МЧС. Повреждена техника предприятия", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Солоти Валуйского округа дрон атаковал "Камаз", в хуторе Рябики в результате атак FPV-дронов повреждены линия электропередачи, частный дом и автомобиль. В Шебекинском округе село Муром подверглось обстрелу и атаке дрона, в хуторе Желобок вследствие атаки дрона сгорел припаркованный автомобиль, также в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено взрывное устройство и зафиксированы два обстрела.
"В Борисовском районе в селе Новоалександровка вследствие детонации дрона повреждены линии газо- и электроснабжения... В селе Беленькое вследствие атаки дрона пробита кровля частного дома. В селе Головчино Грайворонского округа от детонации FPV-дрона повреждены коммерческий объект, автомобиль, частный дом и хозпостройка. В селе Смородино вследствие атаки дрона повреждена надворная постройка", - подчеркнул Гладков.
По словам главы области, в поселке Красная Яруга беспилотник сдетонировал на территории предприятия, в селе Репяховка Краснояружского района после атаки FPV-дрона произошло возгорание частного дома. В поселке Пролетарский Ракитянского района зафиксированы атаки двух БПЛА.
Как отметил губернатор, предварительно, обошлось без пострадавших.
