https://ria.ru/20250830/belgorod-2038546622.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T17:22:00+03:00
2025-08-30T17:22:00+03:00
2025-08-30T17:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461984_0:252:3073:1982_1920x0_80_0_0_3e0f944997701a1f7ea35839aff259c3.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал глава региона в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250830/opasnost-2038458184.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461984_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_e9159ddcc1fadc7d73b62526ccc3a8ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА