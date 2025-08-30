Рейтинг@Mail.ru
Бельгия выступила против конфискации российских замороженных активов
10:18 30.08.2025 (обновлено: 12:23 30.08.2025)
Бельгия выступила против конфискации российских замороженных активов
в мире
бельгия
россия
евросоюз
украина
сергей лавров
euroclear
g7
БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Бельгия не поддерживает идею о конфискации российских замороженных активов, заявил глава МИД королевства Максим Прево."Бельгия выступает против любой конфискации этих активов. Почему? Потому что эти активы надежно защищены международным правом. Это означает, что их конфискация приведет к системной финансовой нестабильности, а также подрывает доверие к евро. Таким образом, это фундаментальные риски для всех государств-членов", — сказал он перед неформальным заседанием европейских министров иностранных дел.Комментируя информацию о дискуссиях по переводу активов в "рискованные инвестиции", он назвал такую стратегию недопустимой."Это может повысить уровень рисков: юридических, финансовых и судебных", — пояснил Прево.Министр утверждает, что российские активы должны оставаться заблокированными до тех пор, "пока Москва не выплатит компенсацию Киеву". Также он призвал использовать их как рычаг давления на переговорах.Заморозка активовПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
в мире, бельгия, россия, евросоюз, украина, сергей лавров, euroclear, g7
В мире, Бельгия, Россия, Евросоюз, Украина, Сергей Лавров, Euroclear, G7
БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Бельгия не поддерживает идею о конфискации российских замороженных активов, заявил глава МИД королевства Максим Прево.
"Бельгия выступает против любой конфискации этих активов. Почему? Потому что эти активы надежно защищены международным правом. Это означает, что их конфискация приведет к системной финансовой нестабильности, а также подрывает доверие к евро. Таким образом, это фундаментальные риски для всех государств-членов", — сказал он перед неформальным заседанием европейских министров иностранных дел.
Комментируя информацию о дискуссиях по переводу активов в "рискованные инвестиции", он назвал такую стратегию недопустимой.
«
"Это может повысить уровень рисков: юридических, финансовых и судебных", — пояснил Прево.
Министр утверждает, что российские активы должны оставаться заблокированными до тех пор, "пока Москва не выплатит компенсацию Киеву". Также он призвал использовать их как рычаг давления на переговорах.
Заморозка активов

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В миреБельгияРоссияЕвросоюзУкраинаСергей ЛавровEuroclearG7
 
 
