Рейтинг@Mail.ru
МВД Австрии подверглось кибератаке - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/avstriya-2038500701.html
МВД Австрии подверглось кибератаке
МВД Австрии подверглось кибератаке - РИА Новости, 30.08.2025
МВД Австрии подверглось кибератаке
Министерство внутренних дел Австрии сообщило, что подверглось профессионально организованной кибератаке на свою IT-инфраструктуру, были затронуты около 100 из... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T13:17:00+03:00
2025-08-30T13:17:00+03:00
в мире
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_893543a7a564dd62b587dea6a45fae21.jpg
ВЕНА, 30 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Австрии сообщило, что подверглось профессионально организованной кибератаке на свою IT-инфраструктуру, были затронуты около 100 из 60 000 почтовых ящиков сотрудников ведомства. "Несколько недель назад подразделение, отвечающее за IT-инфраструктуру министерства внутренних дел Австрии, зафиксировало признаки неполадок в одной из офисных систем ведомства. Подробный анализ показал: речь идёт о целенаправленной и профессионально проведённой кибератаке", - говорится в релизе МВД, опубликованном в субботу утром. Отмечается, что для полной очистки и защиты систем сегодня были отключены все внешние IT-соединения, чтобы максимально изолировать сеть. При этом внутренняя связь внутри МВД и полиции продолжает работать в обычном режиме. "В ходе анализа выяснилось, что имел место несанкционированный доступ к почтовому серверу МВД. Злоумышленники частично получили доступ примерно к 100 из 60 000 почтовых ящиков сотрудников. Все затронутые пользователи будут уведомлены персонально", - добавили в ведомстве. Уточняется, что к расследованию подключены внешние эксперты по кибербезопасности. В МВД подчеркнули, что выполнение полицейских функций в ходе атаки не пострадало. По факту несанкционированного доступа подана жалоба в прокуратуру, ведётся расследование. Ведомство не раскрывает деталей, чтобы не мешать следственным действиям.
https://ria.ru/20250827/ssha-2037959091.html
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_e04418940e3b885b44c67a092e74ef41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия
В мире, Австрия
МВД Австрии подверглось кибератаке

МВД Австрии сообщило, что подверглось кибератаке на IT-инфраструктуру

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии. Архивное фото
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 30 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Австрии сообщило, что подверглось профессионально организованной кибератаке на свою IT-инфраструктуру, были затронуты около 100 из 60 000 почтовых ящиков сотрудников ведомства.
"Несколько недель назад подразделение, отвечающее за IT-инфраструктуру министерства внутренних дел Австрии, зафиксировало признаки неполадок в одной из офисных систем ведомства. Подробный анализ показал: речь идёт о целенаправленной и профессионально проведённой кибератаке", - говорится в релизе МВД, опубликованном в субботу утром.
Отмечается, что для полной очистки и защиты систем сегодня были отключены все внешние IT-соединения, чтобы максимально изолировать сеть. При этом внутренняя связь внутри МВД и полиции продолжает работать в обычном режиме.
"В ходе анализа выяснилось, что имел место несанкционированный доступ к почтовому серверу МВД. Злоумышленники частично получили доступ примерно к 100 из 60 000 почтовых ящиков сотрудников. Все затронутые пользователи будут уведомлены персонально", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что к расследованию подключены внешние эксперты по кибербезопасности. В МВД подчеркнули, что выполнение полицейских функций в ходе атаки не пострадало.
По факту несанкционированного доступа подана жалоба в прокуратуру, ведётся расследование. Ведомство не раскрывает деталей, чтобы не мешать следственным действиям.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Одна из ведущих ИИ-компаний сообщила о кибератаках в США через ее чат-бот
27 августа, 19:50
 
В миреАвстрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала