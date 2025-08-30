https://ria.ru/20250830/avstriya-2038500701.html
МВД Австрии подверглось кибератаке
ВЕНА, 30 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Австрии сообщило, что подверглось профессионально организованной кибератаке на свою IT-инфраструктуру, были затронуты около 100 из 60 000 почтовых ящиков сотрудников ведомства. "Несколько недель назад подразделение, отвечающее за IT-инфраструктуру министерства внутренних дел Австрии, зафиксировало признаки неполадок в одной из офисных систем ведомства. Подробный анализ показал: речь идёт о целенаправленной и профессионально проведённой кибератаке", - говорится в релизе МВД, опубликованном в субботу утром. Отмечается, что для полной очистки и защиты систем сегодня были отключены все внешние IT-соединения, чтобы максимально изолировать сеть. При этом внутренняя связь внутри МВД и полиции продолжает работать в обычном режиме. "В ходе анализа выяснилось, что имел место несанкционированный доступ к почтовому серверу МВД. Злоумышленники частично получили доступ примерно к 100 из 60 000 почтовых ящиков сотрудников. Все затронутые пользователи будут уведомлены персонально", - добавили в ведомстве. Уточняется, что к расследованию подключены внешние эксперты по кибербезопасности. В МВД подчеркнули, что выполнение полицейских функций в ходе атаки не пострадало. По факту несанкционированного доступа подана жалоба в прокуратуру, ведётся расследование. Ведомство не раскрывает деталей, чтобы не мешать следственным действиям.
