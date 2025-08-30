Рейтинг@Mail.ru
ВС России 28 августа поразили три украинские авиабазы
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 30.08.2025
ВС России 28 августа поразили три украинские авиабазы
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские Вооружённые силы 28 августа поразили киевские предприятия по производству комплектующих для ракет "Сапсан" и беспилотников, а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов. "Двадцать восьмого августа в Киеве поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины "Спецоборонмаш", "Киевский радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", производящие комплектующие к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Сапсан", "Гром-2" и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также авиабазы: Староконстантинов, Васильков и Коломыя", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские Вооружённые силы 28 августа поразили киевские предприятия по производству комплектующих для ракет "Сапсан" и беспилотников, а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов.
"Двадцать восьмого августа в Киеве поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины "Спецоборонмаш", "Киевский радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", производящие комплектующие к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Сапсан", "Гром-2" и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также авиабазы: Староконстантинов, Васильков и Коломыя", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
