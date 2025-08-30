https://ria.ru/20250830/aviabazy-2038534223.html

ВС России 28 августа поразили три украинские авиабазы

ВС России 28 августа поразили три украинские авиабазы - РИА Новости, 30.08.2025

ВС России 28 августа поразили три украинские авиабазы

Российские Вооружённые силы 28 августа поразили киевские предприятия по производству комплектующих для ракет "Сапсан" и беспилотников, а также авиабазы... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T16:24:00+03:00

2025-08-30T16:24:00+03:00

2025-08-30T16:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

киев

украина

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские Вооружённые силы 28 августа поразили киевские предприятия по производству комплектующих для ракет "Сапсан" и беспилотников, а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов. "Двадцать восьмого августа в Киеве поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины "Спецоборонмаш", "Киевский радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", производящие комплектующие к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Сапсан", "Гром-2" и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также авиабазы: Староконстантинов, Васильков и Коломыя", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, киев, украина, валерий герасимов