ВС России 28 августа поразили три украинские авиабазы
ВС России 28 августа поразили три украинские авиабазы - РИА Новости, 30.08.2025
ВС России 28 августа поразили три украинские авиабазы
Российские Вооружённые силы 28 августа поразили киевские предприятия по производству комплектующих для ракет "Сапсан" и беспилотников, а также авиабазы... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские Вооружённые силы 28 августа поразили киевские предприятия по производству комплектующих для ракет "Сапсан" и беспилотников, а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов. "Двадцать восьмого августа в Киеве поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины "Спецоборонмаш", "Киевский радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", производящие комплектующие к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Сапсан", "Гром-2" и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также авиабазы: Староконстантинов, Васильков и Коломыя", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ.
