В ООН осудили атаки Украины на территорию России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 30.08.2025 (обновлено: 09:00 30.08.2025)
В ООН осудили атаки Украины на территорию России
В ООН обеспокоены атаками ВСУ на территорию России и осуждают их, заявил помощник генсека Всемирной Организации Мирослав Енча.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В ООН обеспокоены атаками ВСУ на территорию России и осуждают их, заявил помощник генсека Всемирной Организации Мирослав Енча."Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность. Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права", — сказал он на заседании Совета Безопасности.Енча от лица ООН призвал Киев немедленно прекратить подобные действия.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В ООН обеспокоены атаками ВСУ на территорию России и осуждают их, заявил помощник генсека Всемирной Организации Мирослав Енча.
"Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность. Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права", — сказал он на заседании Совета Безопасности.
Енча от лица ООН призвал Киев немедленно прекратить подобные действия.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
