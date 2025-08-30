https://ria.ru/20250830/ataki-2038462033.html
В ООН осудили атаки Украины на территорию России
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В ООН обеспокоены атаками ВСУ на территорию России и осуждают их, заявил помощник генсека Всемирной Организации Мирослав Енча."Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность. Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права", — сказал он на заседании Совета Безопасности.Енча от лица ООН призвал Киев немедленно прекратить подобные действия.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
