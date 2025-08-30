https://ria.ru/20250830/ataka-2038481361.html

ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области

ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области - РИА Новости, 30.08.2025

ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области

ВСУ атаковали электроподстанцию в Мантуровском районе Курской области, нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T11:41:00+03:00

2025-08-30T11:41:00+03:00

2025-08-30T11:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

мантуровский район

курская область

мантурово

александр хинштейн

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011311406_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_8d25bd94c4d790ba45eef284b4169d3e.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали электроподстанцию в Мантуровском районе Курской области, нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн. "Вчера поздно вечером в селе Мантурово Мантуровского района вражеский БПЛА совершил атаку на электроподстанцию. В результате удара было нарушено электроснабжение в 33 населённых пунктах района. Перебои со светом зафиксировали примерно у 8,6 тысячи человек. Уже ночью электроснабжение было восстановлено по резервной схеме", - написал он в Telegram-канале. Хинштейн добавил, что ВСУ ночью также обстреляли село Густомой Льговского района. Подчеркивается, что повреждены остекление и фасады школы, отделения почты, местного ДК, частного дома, посечён автомобиль. "Погибших и пострадавших, к счастью, нет", - заключил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мантуровский район

курская область

мантурово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мантуровский район, курская область, мантурово, александр хинштейн, вооруженные силы украины