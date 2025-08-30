Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области - РИА Новости, 30.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 30.08.2025
ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области
ВСУ атаковали электроподстанцию в Мантуровском районе Курской области, нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали электроподстанцию в Мантуровском районе Курской области, нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн. "Вчера поздно вечером в селе Мантурово Мантуровского района вражеский БПЛА совершил атаку на электроподстанцию. В результате удара было нарушено электроснабжение в 33 населённых пунктах района. Перебои со светом зафиксировали примерно у 8,6 тысячи человек. Уже ночью электроснабжение было восстановлено по резервной схеме", - написал он в Telegram-канале. Хинштейн добавил, что ВСУ ночью также обстреляли село Густомой Льговского района. Подчеркивается, что повреждены остекление и фасады школы, отделения почты, местного ДК, частного дома, посечён автомобиль. "Погибших и пострадавших, к счастью, нет", - заключил он.
© Фото : Сергей Котляров/TelegramПоследствия атаки ВСУ по жилым домам в Курске
Последствия атаки ВСУ по жилым домам в Курске - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : Сергей Котляров/Telegram
Последствия атаки ВСУ по жилым домам в Курске. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали электроподстанцию в Мантуровском районе Курской области, нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.
"Вчера поздно вечером в селе Мантурово Мантуровского района вражеский БПЛА совершил атаку на электроподстанцию. В результате удара было нарушено электроснабжение в 33 населённых пунктах района. Перебои со светом зафиксировали примерно у 8,6 тысячи человек. Уже ночью электроснабжение было восстановлено по резервной схеме", - написал он в Telegram-канале.
Хинштейн добавил, что ВСУ ночью также обстреляли село Густомой Льговского района. Подчеркивается, что повреждены остекление и фасады школы, отделения почты, местного ДК, частного дома, посечён автомобиль.
"Погибших и пострадавших, к счастью, нет", - заключил он.
