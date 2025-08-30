https://ria.ru/20250830/ataka-2038481361.html
ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области
ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области - РИА Новости, 30.08.2025
ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области
ВСУ атаковали электроподстанцию в Мантуровском районе Курской области, нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T11:41:00+03:00
2025-08-30T11:41:00+03:00
2025-08-30T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
мантуровский район
курская область
мантурово
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011311406_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_8d25bd94c4d790ba45eef284b4169d3e.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали электроподстанцию в Мантуровском районе Курской области, нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн. "Вчера поздно вечером в селе Мантурово Мантуровского района вражеский БПЛА совершил атаку на электроподстанцию. В результате удара было нарушено электроснабжение в 33 населённых пунктах района. Перебои со светом зафиксировали примерно у 8,6 тысячи человек. Уже ночью электроснабжение было восстановлено по резервной схеме", - написал он в Telegram-канале. Хинштейн добавил, что ВСУ ночью также обстреляли село Густомой Льговского района. Подчеркивается, что повреждены остекление и фасады школы, отделения почты, местного ДК, частного дома, посечён автомобиль. "Погибших и пострадавших, к счастью, нет", - заключил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мантуровский район
курская область
мантурово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011311406_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_ebd765e32ba2161fa68bbb32eb7ab757.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мантуровский район, курская область, мантурово, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мантуровский район, Курская область, Мантурово, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области
ВСУ атаковали электроподстанцию в Мантуровском районе Курской области