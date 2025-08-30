https://ria.ru/20250830/ataka-2038472400.html

При украинской атаке на Белгородскую область пострадал мирный житель

30.08.2025

Украинский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю в селе Зозули Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю в селе Зозули Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Зозули Борисовского района FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. Пострадал мирный житель. Мужчину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу № 2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что на месте атаки повреждены три транспортных средства, а также два домовладения.

