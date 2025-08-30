https://ria.ru/20250830/ataka-2038472400.html
При украинской атаке на Белгородскую область пострадал мирный житель
При украинской атаке на Белгородскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.08.2025
При украинской атаке на Белгородскую область пострадал мирный житель
Украинский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю в селе Зозули Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T10:29:00+03:00
2025-08-30T10:29:00+03:00
2025-08-30T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472041_0:351:720:756_1920x0_80_0_0_6f690412af3788c36c182e088220bdb2.jpg
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю в селе Зозули Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Зозули Борисовского района FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. Пострадал мирный житель. Мужчину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу № 2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что на месте атаки повреждены три транспортных средства, а также два домовладения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472041_0:283:720:823_1920x0_80_0_0_26d2fe46b22aa9b2893b05c54f81d0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия
При украинской атаке на Белгородскую область пострадал мирный житель
ВСУ атаковали машину в селе Зозули Белгородской области, пострадал мирный житель