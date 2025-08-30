Рейтинг@Mail.ru
При украинской атаке на Белгородскую область пострадал мирный житель
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 30.08.2025 (обновлено: 10:30 30.08.2025)
При украинской атаке на Белгородскую область пострадал мирный житель
При украинской атаке на Белгородскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.08.2025
При украинской атаке на Белгородскую область пострадал мирный житель
Украинский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю в селе Зозули Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.08.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю в селе Зозули Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Зозули Борисовского района FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. Пострадал мирный житель. Мужчину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу № 2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что на месте атаки повреждены три транспортных средства, а также два домовладения.
белгородская область
белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия
При украинской атаке на Белгородскую область пострадал мирный житель

ВСУ атаковали машину в селе Зозули Белгородской области, пострадал мирный житель

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара ВСУ по автомобилю в селе Зозули Борисовского района Белгородской области
Последствия удара ВСУ по автомобилю в селе Зозули Борисовского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара ВСУ по автомобилю в селе Зозули Борисовского района Белгородской области
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю в селе Зозули Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Зозули Борисовского района FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. Пострадал мирный житель. Мужчину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу № 2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на месте атаки повреждены три транспортных средства, а также два домовладения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествия
 
 
