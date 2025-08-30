Католикос всех армян благословил лидеров созданного Карапетяном движения

https://ria.ru/20250830/armeniya-2038572042.html
ЕРЕВАН, 30 авг – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II благословил лидеров движения "По-нашему", сформированного вокруг находящегося под арестом в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина. В пятницу сторонники Карапетяна объявили о создании неполитического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планируют сформировать новую политическую силу. Название движения выбрано не случайно: Карапетян был арестован из-за заявления, что он защитит Армянскую апостольскую церковь "по-нашему". Отмечается, что встреча с членами координационного совета движения состоялась в субботу в Святом Эчмиадзине. "Католикос всех армян преподал свое благословение представителям движения и выразил удовлетворение тем, что оно будет действовать в соответствии с идеями национального благотворителя Самвела Карапетяна – во имя развития и прогресса страны", - говорится в сообщении. При этом, глава Армянской церкви с сожалением отметил, что Карапетян продолжает незаконно содержаться под стражей за преданность Армянской церкви. Он также счел первоочередной задачей укрепление национального единства и консолидацию потенциала армянского народа для противостояния внутренним и внешним вызовам, в этой связи отметив важность сотрудничества с национальными и духовными структурами. Католикос всех армян также выразил признательность за оказываемую Армянской церкви поддержку, особое внимание укреплению национальных и духовных ценностей, а также института семьи. Он пожелал Самвелу Карапетяну скорейшего возвращения в семейный очаг, подчеркнув, что Святой Эчмиадзин должен продолжать прилагать все усилия для освобождения благотворителя, а также находящихся под арестом архиепископов Микаэла и Баграта. Координатор движения Нарек Карапетян представил католикосу всех армян основные цели движения и приоритеты деятельности, направленные на преодоление существующих проблем в жизни страны. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
