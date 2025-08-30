Рейтинг@Mail.ru
Католикос всех армян благословил лидеров созданного Карапетяном движения - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 30.08.2025 (обновлено: 19:56 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/armeniya-2038572042.html
Католикос всех армян благословил лидеров созданного Карапетяном движения
Католикос всех армян благословил лидеров созданного Карапетяном движения - РИА Новости, 30.08.2025
Католикос всех армян благословил лидеров созданного Карапетяном движения
Католикос всех армян Гарегин II благословил лидеров движения "По-нашему", сформированного вокруг находящегося под арестом в Армении предпринимателя Самвела... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T19:55:00+03:00
2025-08-30T19:56:00+03:00
в мире
армения
самвел карапетян
гарегин ii
никол пашинян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93432/49/934324920_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_788b55f62f48243e102712db103150b2.jpg
ЕРЕВАН, 30 авг – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II благословил лидеров движения "По-нашему", сформированного вокруг находящегося под арестом в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина. В пятницу сторонники Карапетяна объявили о создании неполитического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планируют сформировать новую политическую силу. Название движения выбрано не случайно: Карапетян был арестован из-за заявления, что он защитит Армянскую апостольскую церковь "по-нашему". Отмечается, что встреча с членами координационного совета движения состоялась в субботу в Святом Эчмиадзине. "Католикос всех армян преподал свое благословение представителям движения и выразил удовлетворение тем, что оно будет действовать в соответствии с идеями национального благотворителя Самвела Карапетяна – во имя развития и прогресса страны", - говорится в сообщении. При этом, глава Армянской церкви с сожалением отметил, что Карапетян продолжает незаконно содержаться под стражей за преданность Армянской церкви. Он также счел первоочередной задачей укрепление национального единства и консолидацию потенциала армянского народа для противостояния внутренним и внешним вызовам, в этой связи отметив важность сотрудничества с национальными и духовными структурами. Католикос всех армян также выразил признательность за оказываемую Армянской церкви поддержку, особое внимание укреплению национальных и духовных ценностей, а также института семьи. Он пожелал Самвелу Карапетяну скорейшего возвращения в семейный очаг, подчеркнув, что Святой Эчмиадзин должен продолжать прилагать все усилия для освобождения благотворителя, а также находящихся под арестом архиепископов Микаэла и Баграта. Координатор движения Нарек Карапетян представил католикосу всех армян основные цели движения и приоритеты деятельности, направленные на преодоление существующих проблем в жизни страны. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250830/karapetyan-2038523977.html
https://ria.ru/20250829/glavy-2038354875.html
https://ria.ru/20250828/armeniya-2038114604.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93432/49/934324920_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_81310a9dae5983931f50d3873c6c5128.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, самвел карапетян, гарегин ii, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Самвел Карапетян, Гарегин II, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
Католикос всех армян благословил лидеров созданного Карапетяном движения

Католикос всех армян Гарегин II благословил лидеров движения "По-нашему"

© РИА Новости / PanARMENIAn Photo/ Тигран МехрабянКатоликос всех армян Гарегин II
Католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / PanARMENIAn Photo/ Тигран Мехрабян
Католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 30 авг – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II благословил лидеров движения "По-нашему", сформированного вокруг находящегося под арестом в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
В пятницу сторонники Карапетяна объявили о создании неполитического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планируют сформировать новую политическую силу. Название движения выбрано не случайно: Карапетян был арестован из-за заявления, что он защитит Армянскую апостольскую церковь "по-нашему".
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Карапетян поделился подробностями о деятельности своего нового движения
Вчера, 15:39
Отмечается, что встреча с членами координационного совета движения состоялась в субботу в Святом Эчмиадзине.
"Католикос всех армян преподал свое благословение представителям движения и выразил удовлетворение тем, что оно будет действовать в соответствии с идеями национального благотворителя Самвела Карапетяна – во имя развития и прогресса страны", - говорится в сообщении. При этом, глава Армянской церкви с сожалением отметил, что Карапетян продолжает незаконно содержаться под стражей за преданность Армянской церкви.
Он также счел первоочередной задачей укрепление национального единства и консолидацию потенциала армянского народа для противостояния внутренним и внешним вызовам, в этой связи отметив важность сотрудничества с национальными и духовными структурами. Католикос всех армян также выразил признательность за оказываемую Армянской церкви поддержку, особое внимание укреплению национальных и духовных ценностей, а также института семьи. Он пожелал Самвелу Карапетяну скорейшего возвращения в семейный очаг, подчеркнув, что Святой Эчмиадзин должен продолжать прилагать все усилия для освобождения благотворителя, а также находящихся под арестом архиепископов Микаэла и Баграта.
Координатор движения Нарек Карапетян представил католикосу всех армян основные цели движения и приоритеты деятельности, направленные на преодоление существующих проблем в жизни страны.
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Главы МИД Армении и Пакистана обсудили установление дипотношений
29 августа, 16:13
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Пашинян потребовал ухода католикоса всех армян
28 августа, 15:29
 
В миреАрменияСамвел КарапетянГарегин IIНикол ПашинянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала