Под Самарой арестовали организатора зиплайна, на котором погибли люди
Организатора зиплайна, на котором разбились два человека, арестовали под Самарой
© Фото : СУ СК России по Самарской области/TelegramМесто происшествия, где мужчина и женщина разбились на зиплайне в Кинельском районе Самарской области
Место происшествия, где мужчина и женщина разбились на зиплайне в Кинельском районе Самарской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 30 авг - РИА Новости. Организатора зиплайна, на котором насмерть разбились два человека, арестовали в Самарской области, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России.
"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого - организатора зиплайна в Кинельском районе, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении ведомства.
В Ленинградской области разбился парапланерист
22 августа, 12:58
По версии следствия, 23 августа 37-летние мужчина и женщина решили прокатиться на зиплайне в Кинельском районе. Во время спуска канат оборвался, в результате люди упали с большой высоты и получили повреждения, несовместимые с жизнью. Мужчина погиб на месте происшествия, женщина скончалась в этот же день в больнице. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Прокуратура Самарской области также проводит проверку соблюдения законодательства при организации работы зиплайна. По предварительным данным, услуги предоставлялись физическими лицами. В надзорном ведомстве уточняли, что несчастный случай произошел на территории сельского поселения Богдановка. По предварительным данным, двое туристов сорвались с канатной дороги на высоте 30 метров, при этом ее максимальная высота составляла 70 метров. Зиплайн проходил над полем.