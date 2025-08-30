https://ria.ru/20250830/amerikanets-2038560667.html

Американец инсценировал смерть и сбежал от семьи к любовнице в Грузию

Американец инсценировал смерть и сбежал от семьи к любовнице в Грузию - РИА Новости, 30.08.2025

Американец инсценировал смерть и сбежал от семьи к любовнице в Грузию

Отец троих детей из Висконсина Райан Боргвардт инсценировал свою гибель в результате несчастного случая, чтобы убежать из семьи к любовнице в Грузию,... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T18:47:00+03:00

2025-08-30T18:47:00+03:00

2025-08-30T18:58:00+03:00

сша

грузия

многодетный отец

семья

в мире

висконсин

любовница

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011626244_0:614:2047:1765_1920x0_80_0_0_c98e01c31b23eef3ab009e59c68c4e61.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Отец троих детей из Висконсина Райан Боргвардт инсценировал свою гибель в результате несчастного случая, чтобы убежать из семьи к любовнице в Грузию, рассказывается в публикации "МК"."На месте пропажи обнаружили его автомобиль, перевернутый каяк и личные вещи, что указывало на несчастный случай. Однако трехмесячное расследование выявило тщательно спланированную инсценировку: мужчина предварительно оформил новый паспорт, перевел средства в зарубежный банк и прошел медицинскую процедуру для восстановления репродуктивной функции", — говорится в статье.Вскоре Боргвардт прислал из Грузии видео с извинениями, а затем вернулся в Соединенные Штаты, где немедленно был взят под стражу и вскоре осужден на 89 дней тюрьмы.

https://ria.ru/20250808/progulka-2034097131.html

сша

грузия

висконсин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, грузия, многодетный отец, семья, в мире, висконсин, любовница