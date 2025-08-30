Рейтинг@Mail.ru
Американец инсценировал смерть и сбежал от семьи к любовнице в Грузию
18:47 30.08.2025
Американец инсценировал смерть и сбежал от семьи к любовнице в Грузию
Американец инсценировал смерть и сбежал от семьи к любовнице в Грузию - РИА Новости, 30.08.2025
Американец инсценировал смерть и сбежал от семьи к любовнице в Грузию
Отец троих детей из Висконсина Райан Боргвардт инсценировал свою гибель в результате несчастного случая, чтобы убежать из семьи к любовнице в Грузию,... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Отец троих детей из Висконсина Райан Боргвардт инсценировал свою гибель в результате несчастного случая, чтобы убежать из семьи к любовнице в Грузию, рассказывается в публикации "МК"."На месте пропажи обнаружили его автомобиль, перевернутый каяк и личные вещи, что указывало на несчастный случай. Однако трехмесячное расследование выявило тщательно спланированную инсценировку: мужчина предварительно оформил новый паспорт, перевел средства в зарубежный банк и прошел медицинскую процедуру для восстановления репродуктивной функции", — говорится в статье.Вскоре Боргвардт прислал из Грузии видео с извинениями, а затем вернулся в Соединенные Штаты, где немедленно был взят под стражу и вскоре осужден на 89 дней тюрьмы.
Американец инсценировал смерть и сбежал от семьи к любовнице в Грузию

МК: в США многодетный отец имитировал свою смерть и сбежал в Грузию к любовнице

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Отец троих детей из Висконсина Райан Боргвардт инсценировал свою гибель в результате несчастного случая, чтобы убежать из семьи к любовнице в Грузию, рассказывается в публикации "МК".
"На месте пропажи обнаружили его автомобиль, перевернутый каяк и личные вещи, что указывало на несчастный случай. Однако трехмесячное расследование выявило тщательно спланированную инсценировку: мужчина предварительно оформил новый паспорт, перевел средства в зарубежный банк и прошел медицинскую процедуру для восстановления репродуктивной функции", — говорится в статье.
Вскоре Боргвардт прислал из Грузии видео с извинениями, а затем вернулся в Соединенные Штаты, где немедленно был взят под стражу и вскоре осужден на 89 дней тюрьмы.
 
