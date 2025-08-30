https://ria.ru/20250830/akula-2038568532.html
Мужчина запрыгнул на огромную акулу и попал на видео
Мужчина запрыгнул на огромную акулу и попал на видео - РИА Новости, 30.08.2025
Мужчина запрыгнул на огромную акулу и попал на видео
На побережье города Абадан в Иране мужчина забрался на спину китовой акулы, пишет Daily Mail. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T19:31:00+03:00
2025-08-30T19:31:00+03:00
2025-08-30T19:33:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038560820_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d9eb83c8df57b1cb4b94cd4abf44d30.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На побережье города Абадан в Иране мужчина забрался на спину китовой акулы, пишет Daily Mail.Инцидент произошел в Персидском заливе неподалеку от буровой платформы. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как мужчина нырнул в воду и попробовал взобраться на гигантскую рыбу. Он смог ухватиться за плавник и сесть ей на спину.После этого мужчина начал подпрыгивать, хлопать в ладоши и танцевать на спине акулы. Та, в свою очередь, оставалась совершенно равнодушной к этим выходкам. Спустя минуту мужчина потерял равновесие, после чего сел на рыбу и продолжал махать руками, пока она не уплыла.
https://ria.ru/20250728/akula-2031962908.html
иран
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038560820_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c4f33fbb2cc84121f594af9ea50f06f9.jpg
Мужчина в Иране забрался на акулу
Мужчина в Иране забрался на акулу
2025-08-30T19:31
true
PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, персидский залив
В мире, Иран, Персидский залив
Мужчина запрыгнул на огромную акулу и попал на видео
В Иране мужчина взобрался на спину китовой акулы