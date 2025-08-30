Рейтинг@Mail.ru
Мужчина запрыгнул на огромную акулу и попал на видео
19:31 30.08.2025
Мужчина запрыгнул на огромную акулу и попал на видео
На побережье города Абадан в Иране мужчина забрался на спину китовой акулы, пишет Daily Mail.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На побережье города Абадан в Иране мужчина забрался на спину китовой акулы, пишет Daily Mail.Инцидент произошел в Персидском заливе неподалеку от буровой платформы. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как мужчина нырнул в воду и попробовал взобраться на гигантскую рыбу. Он смог ухватиться за плавник и сесть ей на спину.После этого мужчина начал подпрыгивать, хлопать в ладоши и танцевать на спине акулы. Та, в свою очередь, оставалась совершенно равнодушной к этим выходкам. Спустя минуту мужчина потерял равновесие, после чего сел на рыбу и продолжал махать руками, пока она не уплыла.
2025
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На побережье города Абадан в Иране мужчина забрался на спину китовой акулы, пишет Daily Mail.
Инцидент произошел в Персидском заливе неподалеку от буровой платформы. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как мужчина нырнул в воду и попробовал взобраться на гигантскую рыбу. Он смог ухватиться за плавник и сесть ей на спину.
После этого мужчина начал подпрыгивать, хлопать в ладоши и танцевать на спине акулы. Та, в свою очередь, оставалась совершенно равнодушной к этим выходкам. Спустя минуту мужчина потерял равновесие, после чего сел на рыбу и продолжал махать руками, пока она не уплыла.
