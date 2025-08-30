Рейтинг@Mail.ru
Каллас озвучила нюансы по возвращению замороженных российских активов - РИА Новости, 30.08.2025
09:54 30.08.2025
Каллас озвучила нюансы по возвращению замороженных российских активов
Каллас озвучила нюансы по возвращению замороженных российских активов
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Евросоюз не может представить себе возвращение российских активов, заморозку которых Евросоюзом Россия не раз называла воровством, без выплаты Москвой компенсации Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-подходе перед неформальной встречей глав МО стран ЕС в Копенгагене. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Копенгагене в субботу обсудят замороженные российские активы в Евросоюзе. "Мы собираемся углубиться в вопросы, связанные с замороженными активами (РФ - ред.). По этому поводу есть некоторые нюансы, но нам действительно нужны аргументированные дебаты, потому что мы не можем себе представить, что при наличии соглашения о прекращении огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатили компенсации Украине", - сказала она. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Каллас озвучила нюансы по возвращению замороженных российских активов

Каллас: ЕС не может представить возвращение активов РФ без компенсации Украине

БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Евросоюз не может представить себе возвращение российских активов, заморозку которых Евросоюзом Россия не раз называла воровством, без выплаты Москвой компенсации Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-подходе перед неформальной встречей глав МО стран ЕС в Копенгагене.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Копенгагене в субботу обсудят замороженные российские активы в Евросоюзе.
"Мы собираемся углубиться в вопросы, связанные с замороженными активами (РФ - ред.). По этому поводу есть некоторые нюансы, но нам действительно нужны аргументированные дебаты, потому что мы не можем себе представить, что при наличии соглашения о прекращении огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатили компенсации Украине", - сказала она.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
