В Адыгее в результате падения обломков БПЛА пострадали 62 жилых объекта
15:46 30.08.2025 (обновлено: 16:22 30.08.2025)
В Адыгее в результате падения обломков БПЛА пострадали 62 жилых объекта
В Адыгее в результате падения обломков БПЛА пострадали 62 жилых объекта - РИА Новости, 30.08.2025
В Адыгее в результате падения обломков БПЛА пострадали 62 жилых объекта
Остекление 47 квартир, а также 15 частных домов, два офиса и производственный цех пострадали в поселке Яблоновском Адыгеи из-за падения обломков БПЛА после... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T15:46:00+03:00
2025-08-30T16:22:00+03:00
происшествия
республика адыгея
мурат кумпилов
тахтамукайский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038532816_0:0:954:536_1920x0_80_0_0_c2408a1d9afcb4dc5aa718ab4ec4edf6.jpg
КРАСНОДАР, 30 авг — РИА Новости. Остекление 47 квартир, а также 15 частных домов, два офиса и производственный цех пострадали в поселке Яблоновском Адыгеи из-за падения обломков БПЛА после атаки, есть пострадавший, погибших нет, сообщил глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер. Утром в субботу глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о повреждениях в Тахтамукайском районе после атаки беспилотников. "По предварительным данным, от последствий падения в той или иной степени пострадали 47 квартир (их остекление), 15 частных домов, два офиса и один производственный цех", - написал Аскер в своем официальном Telegram-канале. Как отметил глава района, к местам происшествий для ликвидации последствий прибыли спасатели, специалисты администрации района и поселения и представители силовых ведомств. Кроме того, были задействованы специалисты ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления водоснабжения. На местах продолжают работать экстренные службы. "Самое главное, что в результате ЧП нет погибших. Однако, к сожалению, есть один пострадавший. В приемное отделение Энемской РБ бригадой СМП (скорой медицинской помощи) был доставлен мужчина с ранением. Ему оказали необходимую помощь, и в настоящее время он находится дома. Жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил Аскер.
республика адыгея
тахтамукайский район
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, республика адыгея, мурат кумпилов, тахтамукайский район
Происшествия, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Тахтамукайский район
В Адыгее в результате падения обломков БПЛА пострадали 62 жилых объекта

Аскер: в Адыгее из-за обломков БПЛА пострадали 62 жилых объекта, цех и два офиса

© Фото : соцсетиПоследствия атаки БПЛА в поселке Яблоновском. 30 августа 2025
Последствия атаки БПЛА в поселке Яблоновском. 30 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки БПЛА в поселке Яблоновском. 30 августа 2025
КРАСНОДАР, 30 авг — РИА Новости. Остекление 47 квартир, а также 15 частных домов, два офиса и производственный цех пострадали в поселке Яблоновском Адыгеи из-за падения обломков БПЛА после атаки, есть пострадавший, погибших нет, сообщил глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер.
Утром в субботу глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о повреждениях в Тахтамукайском районе после атаки беспилотников.
"По предварительным данным, от последствий падения в той или иной степени пострадали 47 квартир (их остекление), 15 частных домов, два офиса и один производственный цех", - написал Аскер в своем официальном Telegram-канале.
Как отметил глава района, к местам происшествий для ликвидации последствий прибыли спасатели, специалисты администрации района и поселения и представители силовых ведомств. Кроме того, были задействованы специалисты ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления водоснабжения. На местах продолжают работать экстренные службы.
"Самое главное, что в результате ЧП нет погибших. Однако, к сожалению, есть один пострадавший. В приемное отделение Энемской РБ бригадой СМП (скорой медицинской помощи) был доставлен мужчина с ранением. Ему оказали необходимую помощь, и в настоящее время он находится дома. Жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил Аскер.
