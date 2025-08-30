Рейтинг@Mail.ru
Турция назвала несправедливым решение США отказать Аббасу в визе - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/abbas-2038517584.html
Турция назвала несправедливым решение США отказать Аббасу в визе
Турция назвала несправедливым решение США отказать Аббасу в визе - РИА Новости, 30.08.2025
Турция назвала несправедливым решение США отказать Аббасу в визе
Турция считает несправедливым решение США отказать в визе президенту Палестины Махмуду Аббасу для участия в Генеральной ассамблее ООН, заявил официальный... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T15:04:00+03:00
2025-08-30T15:04:00+03:00
в мире
палестина
сша
махмуд аббас
оон
генеральная ассамблея оон
международный уголовный суд
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974919889_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_f50b1871a6ac9304e47bd182627dabda.jpg
АНКАРА, 30 авг — РИА Новости. Турция считает несправедливым решение США отказать в визе президенту Палестины Махмуду Аббасу для участия в Генеральной ассамблее ООН, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. Ранее госдепартамент США сообщил, что отзывает или отказывает в визах представителям Палестины в преддверии сессии Генассамблеи. "Отмена виз президенту Палестины Махмуду Аббасу и другим палестинским официальным лицам является несправедливым решением, наносящим ущерб дипломатии. Это подрывает принцип ООН как площадки, где должны быть услышаны голоса всех государств. Попытка воспрепятстовать участию законного представителя, приглашенного ООН, фактически лишает организацию смысла. Замалчивание позиции Палестины на фоне растущей поддержки идеи двухгосударственного решения лишь повредит мирным усилиям", — написал Челик в соцсети X. Он также отметил, что требование США отказаться от обращений в Международный уголовный суд и Международный суд, а также прекратить усилия по признанию Палестинского государства является "несправедливым и незаконным во всех отношениях". Ранее агентство WAFA сообщало, что Палестина требует от США пересмотреть решение о визовых ограничениях, подчеркнув его противоречие международному праву и соглашению о штаб-квартире ООН. На сегодняшний день Государство Палестина признали 147 стран, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на предоставление Палестине полноправного членства в ООН. С того же года её признали ещё десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Россия неоднократно заявляла, что урегулирование возможно лишь на основе решений Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250821/abbas-2036625921.html
https://ria.ru/20250828/ssha-2038209138.html
палестина
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974919889_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_d797985cf66cdfb043b68b424dce4ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, сша, махмуд аббас, оон, генеральная ассамблея оон, международный уголовный суд, турция
В мире, Палестина, США, Махмуд Аббас, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный уголовный суд, Турция
Турция назвала несправедливым решение США отказать Аббасу в визе

Турция назвала несправедливым отказ США в визе Аббасу для участия в ГА ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМахмуд Аббас
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 30 авг — РИА Новости. Турция считает несправедливым решение США отказать в визе президенту Палестины Махмуду Аббасу для участия в Генеральной ассамблее ООН, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.
Ранее госдепартамент США сообщил, что отзывает или отказывает в визах представителям Палестины в преддверии сессии Генассамблеи.
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Аббас планирует принять участие в российско-арабском саммите
21 августа, 03:38
"Отмена виз президенту Палестины Махмуду Аббасу и другим палестинским официальным лицам является несправедливым решением, наносящим ущерб дипломатии. Это подрывает принцип ООН как площадки, где должны быть услышаны голоса всех государств. Попытка воспрепятстовать участию законного представителя, приглашенного ООН, фактически лишает организацию смысла. Замалчивание позиции Палестины на фоне растущей поддержки идеи двухгосударственного решения лишь повредит мирным усилиям", — написал Челик в соцсети X.
Он также отметил, что требование США отказаться от обращений в Международный уголовный суд и Международный суд, а также прекратить усилия по признанию Палестинского государства является "несправедливым и незаконным во всех отношениях".
Ранее агентство WAFA сообщало, что Палестина требует от США пересмотреть решение о визовых ограничениях, подчеркнув его противоречие международному праву и соглашению о штаб-квартире ООН.
На сегодняшний день Государство Палестина признали 147 стран, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на предоставление Палестине полноправного членства в ООН. С того же года её признали ещё десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Россия неоднократно заявляла, что урегулирование возможно лишь на основе решений Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В США оценили идею ограничить сроки действия виз для журналистов
28 августа, 22:59
 
В миреПалестинаСШАМахмуд АббасООНГенеральная Ассамблея ООНМеждународный уголовный судТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала