Турция назвала несправедливым решение США отказать Аббасу в визе

Турция назвала несправедливым решение США отказать Аббасу в визе

2025-08-30T15:04:00+03:00

АНКАРА, 30 авг — РИА Новости. Турция считает несправедливым решение США отказать в визе президенту Палестины Махмуду Аббасу для участия в Генеральной ассамблее ООН, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. Ранее госдепартамент США сообщил, что отзывает или отказывает в визах представителям Палестины в преддверии сессии Генассамблеи. "Отмена виз президенту Палестины Махмуду Аббасу и другим палестинским официальным лицам является несправедливым решением, наносящим ущерб дипломатии. Это подрывает принцип ООН как площадки, где должны быть услышаны голоса всех государств. Попытка воспрепятстовать участию законного представителя, приглашенного ООН, фактически лишает организацию смысла. Замалчивание позиции Палестины на фоне растущей поддержки идеи двухгосударственного решения лишь повредит мирным усилиям", — написал Челик в соцсети X. Он также отметил, что требование США отказаться от обращений в Международный уголовный суд и Международный суд, а также прекратить усилия по признанию Палестинского государства является "несправедливым и незаконным во всех отношениях". Ранее агентство WAFA сообщало, что Палестина требует от США пересмотреть решение о визовых ограничениях, подчеркнув его противоречие международному праву и соглашению о штаб-квартире ООН. На сегодняшний день Государство Палестина признали 147 стран, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на предоставление Палестине полноправного членства в ООН. С того же года её признали ещё десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Россия неоднократно заявляла, что урегулирование возможно лишь на основе решений Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

