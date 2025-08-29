https://ria.ru/20250829/zorina-2038380730.html
Умерла вдова писателя Юрия Карякина, переводчица Ирина Зорина
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вдова писателя Юрия Карякина, переводчица Ирина Зорина умерла сегодня ночью в возрасте 87 лет, сообщили в издательстве Ивана Лимбаха. "Сегодня ночью не стало Ирины Николаевны Зориной (1938 - 2025), историка, переводчика, хранительницы памяти о шестидесятниках и вдовы Ю. Ф. Карякина", - говорится в сообщении в группе издательства в ВКонтакте. В издательстве отметили, что последние десятилетия своей жизни она посвятила сохранению памяти о "наиболее светлом и обнадеживающем периоде советской жизни". Ее память вместила драгоценные подробности жизни и личности многих замечательных людей, большинство из которых были друзьями их с Корякиным семьи: она писала о Юрии Любимове и Владимире Высоцком, Алесе Адамовиче и Эрнсте Неизвестном, Булате Окуджаве и Юрии Давыдове, Науме Коржавине и Гюнтере Грассе. После смерти Карякина Зорина подготовила к изданию несколько его книг: "Перемена убеждений", "Достоевский и Апокалипсис", "Пушкин. От Лицея… до Второй речки", "Бес смертный. Приход и изгнание", "Не опоздать! Беседы. Интервью. Публицистика разных лет", "Переделкинский дневник". "Только после этого она выпустила собственную мемуарную книгу "Распеленать память" (СПб., 2020), написанную ярко, страстно, влюблённо. Спасибо за доверие, дорогая Ирина Николаевна! Светлая вам память", - заключили в издательстве.
