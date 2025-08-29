Рейтинг@Mail.ru
Умерла вдова писателя Юрия Карякина, переводчица Ирина Зорина - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:38 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/zorina-2038380730.html
Умерла вдова писателя Юрия Карякина, переводчица Ирина Зорина
Умерла вдова писателя Юрия Карякина, переводчица Ирина Зорина - РИА Новости, 29.08.2025
Умерла вдова писателя Юрия Карякина, переводчица Ирина Зорина
Вдова писателя Юрия Карякина, переводчица Ирина Зорина умерла сегодня ночью в возрасте 87 лет, сообщили в издательстве Ивана Лимбаха. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:38:00+03:00
2025-08-29T17:38:00+03:00
культура
юрий любимов
владимир высоцкий (автор песен)
алесь адамович (александр адамович)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038379521_0:189:1040:774_1920x0_80_0_0_33cae8dec515346640914681c99ad4d6.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вдова писателя Юрия Карякина, переводчица Ирина Зорина умерла сегодня ночью в возрасте 87 лет, сообщили в издательстве Ивана Лимбаха. "Сегодня ночью не стало Ирины Николаевны Зориной (1938 - 2025), историка, переводчика, хранительницы памяти о шестидесятниках и вдовы Ю. Ф. Карякина", - говорится в сообщении в группе издательства в ВКонтакте. В издательстве отметили, что последние десятилетия своей жизни она посвятила сохранению памяти о "наиболее светлом и обнадеживающем периоде советской жизни". Ее память вместила драгоценные подробности жизни и личности многих замечательных людей, большинство из которых были друзьями их с Корякиным семьи: она писала о Юрии Любимове и Владимире Высоцком, Алесе Адамовиче и Эрнсте Неизвестном, Булате Окуджаве и Юрии Давыдове, Науме Коржавине и Гюнтере Грассе. После смерти Карякина Зорина подготовила к изданию несколько его книг: "Перемена убеждений", "Достоевский и Апокалипсис", "Пушкин. От Лицея… до Второй речки", "Бес смертный. Приход и изгнание", "Не опоздать! Беседы. Интервью. Публицистика разных лет", "Переделкинский дневник". "Только после этого она выпустила собственную мемуарную книгу "Распеленать память" (СПб., 2020), написанную ярко, страстно, влюблённо. Спасибо за доверие, дорогая Ирина Николаевна! Светлая вам память", - заключили в издательстве.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038379521_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_ebefbb7eb9022068f67982c7058db703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий любимов, владимир высоцкий (автор песен), алесь адамович (александр адамович)
Культура, Юрий Любимов, Владимир Высоцкий (автор песен), Алесь Адамович (Александр Адамович)
Умерла вдова писателя Юрия Карякина, переводчица Ирина Зорина

Переводчица Ирина Зорина умерла в возрасте 87 лет

© Фото : Издательство Ивана Лимбаха/ВКонтактеИрина Зорина
Ирина Зорина - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Издательство Ивана Лимбаха/ВКонтакте
Ирина Зорина . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вдова писателя Юрия Карякина, переводчица Ирина Зорина умерла сегодня ночью в возрасте 87 лет, сообщили в издательстве Ивана Лимбаха.
"Сегодня ночью не стало Ирины Николаевны Зориной (1938 - 2025), историка, переводчика, хранительницы памяти о шестидесятниках и вдовы Ю. Ф. Карякина", - говорится в сообщении в группе издательства в ВКонтакте.
В издательстве отметили, что последние десятилетия своей жизни она посвятила сохранению памяти о "наиболее светлом и обнадеживающем периоде советской жизни". Ее память вместила драгоценные подробности жизни и личности многих замечательных людей, большинство из которых были друзьями их с Корякиным семьи: она писала о Юрии Любимове и Владимире Высоцком, Алесе Адамовиче и Эрнсте Неизвестном, Булате Окуджаве и Юрии Давыдове, Науме Коржавине и Гюнтере Грассе.
После смерти Карякина Зорина подготовила к изданию несколько его книг: "Перемена убеждений", "Достоевский и Апокалипсис", "Пушкин. От Лицея… до Второй речки", "Бес смертный. Приход и изгнание", "Не опоздать! Беседы. Интервью. Публицистика разных лет", "Переделкинский дневник".
"Только после этого она выпустила собственную мемуарную книгу "Распеленать память" (СПб., 2020), написанную ярко, страстно, влюблённо. Спасибо за доверие, дорогая Ирина Николаевна! Светлая вам память", - заключили в издательстве.
 
КультураЮрий ЛюбимовВладимир Высоцкий (автор песен)Алесь Адамович (Александр Адамович)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала