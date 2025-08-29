https://ria.ru/20250829/zoloto-2038227114.html

Эксперты рассказали, когда на АЭС начнут производить золото из ртути

Эксперты рассказали, когда на АЭС начнут производить золото из ртути

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ученые смогут начать производить золото, преобразовывая его из ртути в ядерных реакторах на атомных электростанциях, не ранее чем через 10 лет, спрогнозировали опрошенные РИА Новости эксперты. Стартап в США заявил, что решил алхимическую проблему превращения ртути в золото, писала газета Financial Times. Marathon Fusion предложил ввести изотоп ртути в зону воспроизводства ядерного реактора и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197. Это нестабильный изотоп, который затем распадается примерно за 64 часа, образуя золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла. По прогнозам стартапа, будущие термоядерные электростанции смогут производить 5 тонн золота в год на 1 ГВт выработки электроэнергии, не снижая выходную мощность. Исходя из этих прогнозов стартапа, в золотодобывающей компании "Павлик" для РИА Новости ранее рассчитали, что в фантастическом сценарии (если все АЭС мира смогут майнить золото) ежегодное производство золота составит 2 тысячи тонн, или 55% от текущих объемов добычи золота. В умеренном сценарии (30% мощностей АЭС будут майнить золото) ежегодное производство золота посредством АЭС составит 0,6 тысячи тонн, или 17% от текущих объемов добычи золота. Это реально?"Да, производство (золота из ртути - ред.) вполне реально. Хризопея, то есть превращение неблагородных металлов в золото, это процесс, над которым работают ученые еще со времен Клеопатры. С научной точки зрения, превращение (ртути в золото - ред.) посредством нейтронного облучения в реакторе возможно", - подтвердила РИА Новости гипотезу американского стартапа научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич. Вместе с тем острой необходимости в новых способах производства золота на данный момент нет, объясняли ранее в "Павлике". По словам вице-президента по развитию компании Максима Никиточкина, потребление золота не снижает его физические объемы: даже если через 20-30 лет будет добыто всё разведанное и легко извлекаемое золото, то увеличатся объемы рециклинга (переработка вторсырья, содержащего золото), будут открыты новые месторождения, улучшены технологии для добычи трудноизвлекаемых запасов. Все существующее мировое предложение золота составляет 210 тысяч тонн. По данным золотодобытчика, примерно половина этого золота представлена в ювелирных украшениях, 20% - в инвестициях (слитки, монеты), 17% - хранится в центробанках, 12% - в промышленности (электроника, медицина). "Коммерческих реакторов (производящих золото из ртути - ред.) пока еще не существует. Поэтому в лучшем случае их появление можно ждать через 10-20 лет", - полагает Гирич. Примерно такие же сроки видит возможными и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Юлия Давыдова. "Технологии не стоят на месте, поэтому, возможно, через 15-20 лет найдут способ делать золото из ртути на АЭС выгодным. Работы над этими технологиями ускорятся по мере истощения запасов природного золота", - полагает она. Кому, зачемПроизводство золота на АЭС может быть интересно самим станциям с экономической точки зрения, считает Давыдова. "Содержание АЭС – это дорогое удовольствие, поэтому производство золота могло бы сделать их более привлекательными с точки зрения инвестиций и развития инфраструктуры. Главное препятствие в производстве золота из ртути в настоящее время заключается в том, что содержание целевого изотопа ртути-196, который и применяется при производстве золота, в природе очень низкое", - отметила она. Кроме того, пока что это абсолютно нерентабельно, так как затраты на электроэнергию, оборудование, очистку и обеспечение безопасности превысили бы стоимость такого золота в несколько раз, добавила собеседница агентства. С ней соглашается Гирич, отмечая, что следует учитывать затраты на обезвреживание радиоактивности. "Золото после производства будет радиоактивным, и потребуется еще до 20 лет, чтобы золото перестало излучать радиацию. В целом такая технология может оказаться дороже, чем обычная добыча золота", - поясняет она. С такими доводами согласны и золотопромышленники: производить золото таким образом пока что слишком дорого, считают в "Павлике". "Пока есть природное золото, эта технология будет скорее локальной, чем массовой", - заключила Давыдова.

