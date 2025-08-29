https://ria.ru/20250829/zhiteli-2038273899.html
Суд арестовал жителей Ярославля и Рыбинска, задержанных за госизмену
Суд арестовал жителей Ярославля и Рыбинска, задержанных за госизмену - РИА Новости, 29.08.2025
Суд арестовал жителей Ярославля и Рыбинска, задержанных за госизмену
29.08.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Задержанные за госизмену жители Ярославля и Рыбинска заключены под стражу до 16 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ярославского областного суда. "Изначально им стража избиралась Кировским судом 18 июня 2025 года, 13 августа Фрунзенский районный суд Ярославля продлил обоим срок содержания под стражей до 16 октября", - сказала собеседница агентства. Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителей Ярославля и Рыбинска, собиравших и передававших спецслужбам Украины сведения об объектах критической инфраструктуры в регионе. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей вплоть до пожизненного заключения. На кадрах ведомства показан момент задержания одного из причастных к госизмене. Также ФСБ опубликовала допросы обоих фигурантов.
Суд арестовал жителей Ярославля и Рыбинска, задержанных за госизмену
