11:17 29.08.2025 (обновлено: 11:52 29.08.2025)
Суд арестовал жителей Ярославля и Рыбинска, задержанных за госизмену
Суд арестовал жителей Ярославля и Рыбинска, задержанных за госизмену
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Задержанные за госизмену жители Ярославля и Рыбинска заключены под стражу до 16 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ярославского областного суда. "Изначально им стража избиралась Кировским судом 18 июня 2025 года, 13 августа Фрунзенский районный суд Ярославля продлил обоим срок содержания под стражей до 16 октября", - сказала собеседница агентства. Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителей Ярославля и Рыбинска, собиравших и передававших спецслужбам Украины сведения об объектах критической инфраструктуры в регионе. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей вплоть до пожизненного заключения. На кадрах ведомства показан момент задержания одного из причастных к госизмене. Также ФСБ опубликовала допросы обоих фигурантов.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Задержанные за госизмену жители Ярославля и Рыбинска заключены под стражу до 16 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ярославского областного суда.
"Изначально им стража избиралась Кировским судом 18 июня 2025 года, 13 августа Фрунзенский районный суд Ярославля продлил обоим срок содержания под стражей до 16 октября", - сказала собеседница агентства.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителей Ярославля и Рыбинска, собиравших и передававших спецслужбам Украины сведения об объектах критической инфраструктуры в регионе. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей вплоть до пожизненного заключения. На кадрах ведомства показан момент задержания одного из причастных к госизмене. Также ФСБ опубликовала допросы обоих фигурантов.
