https://ria.ru/20250829/zhiteli-2038273899.html

Суд арестовал жителей Ярославля и Рыбинска, задержанных за госизмену

Суд арестовал жителей Ярославля и Рыбинска, задержанных за госизмену - РИА Новости, 29.08.2025

Суд арестовал жителей Ярославля и Рыбинска, задержанных за госизмену

Задержанные за госизмену жители Ярославля и Рыбинска заключены под стражу до 16 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ярославского областного суда. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T11:17:00+03:00

2025-08-29T11:17:00+03:00

2025-08-29T11:52:00+03:00

происшествия

ярославль

рыбинск

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ярославский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Задержанные за госизмену жители Ярославля и Рыбинска заключены под стражу до 16 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ярославского областного суда. "Изначально им стража избиралась Кировским судом 18 июня 2025 года, 13 августа Фрунзенский районный суд Ярославля продлил обоим срок содержания под стражей до 16 октября", - сказала собеседница агентства. Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителей Ярославля и Рыбинска, собиравших и передававших спецслужбам Украины сведения об объектах критической инфраструктуры в регионе. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей вплоть до пожизненного заключения. На кадрах ведомства показан момент задержания одного из причастных к госизмене. Также ФСБ опубликовала допросы обоих фигурантов.

https://ria.ru/20250828/video-2038036166.html

ярославль

рыбинск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ярославль, рыбинск, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославский областной суд