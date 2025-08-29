https://ria.ru/20250829/zhitel-2038379699.html

В Белгородской области при ударе дрона погиб человек

В Белгородской области при ударе дрона погиб человек - РИА Новости, 29.08.2025

В Белгородской области при ударе дрона погиб человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара дрона ВСУ в Белгородском районе от полученных ранений скончался мирный житель,... РИА Новости, 29.08.2025

БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара дрона ВСУ в Белгородском районе от полученных ранений скончался мирный житель, в Борисовском районе от удара дрона по автомобилю ранена женщина. "В селе Красный Октябрь Белгородского района произошло самое страшное: от удара дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Борисовском районе FPV-дрон атаковал автомобиль на участке автодороги "Становое — Новоалександровка", ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой кисти попутным транспортом доставили в Борисовскую центральную районную больницу. "Для продолжения лечения она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", - уточнил глава области.

