Рейтинг@Mail.ru
В Костромской области нашли пропавшую женщину с тремя детьми - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 29.08.2025 (обновлено: 11:24 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/zhenschina-2038269792.html
В Костромской области нашли пропавшую женщину с тремя детьми
В Костромской области нашли пропавшую женщину с тремя детьми - РИА Новости, 29.08.2025
В Костромской области нашли пропавшую женщину с тремя детьми
Пропавшую женщину с тремя детьми из Твери спустя семь дней нашли в деревне Судиславского района Костромской области, предварительно, противоправных действий в... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T11:00:00+03:00
2025-08-29T11:24:00+03:00
происшествия
тверь
судиславский район
костромская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275016_0:92:1111:717_1920x0_80_0_0_8109846241b859381614b609ce3126a0.jpg
ТУЛА, 29 авг – РИА Новости. Пропавшую женщину с тремя детьми из Твери спустя семь дней нашли в деревне Судиславского района Костромской области, предварительно, противоправных действий в отношении них не совершалось, сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области в своем Telegram-канале. По данным ведомства, житель Твери обратился в отделение полиции 23 августа с заявлением о безвестном отсутствии его 35-летней жены, двух сыновей в возрасте трех и десяти лет, а также трехмесячной дочери. В ходе розыска полицейские получили информацию о том, что пропавшие могут находиться в Костромской области. "Тверскими оперативниками совместно с костромскими коллегами было установлено местонахождение разыскиваемой в одной из деревень Судиславского района. Также выяснилось, что дети находились в частном доме её знакомой, где они и были обнаружены. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении женщины и её детей не совершалось", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240903/tagil-1970222048.html
тверь
судиславский район
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275016_0:0:957:717_1920x0_80_0_0_3eb64e6c2f9144b817d32dd701dd0adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь, судиславский район, костромская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тверь, Судиславский район, Костромская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Костромской области нашли пропавшую женщину с тремя детьми

Пропавшую в Твери женщину с тремя детьми нашли в Костромской области

© Полиция 69/TelegramВ деревне Судиславского района Костромской области нашли пропавшую женщину с тремя детьми из Твери
В деревне Судиславского района Костромской области нашли пропавшую женщину с тремя детьми из Твери - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Полиция 69/Telegram
В деревне Судиславского района Костромской области нашли пропавшую женщину с тремя детьми из Твери
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 29 авг – РИА Новости. Пропавшую женщину с тремя детьми из Твери спустя семь дней нашли в деревне Судиславского района Костромской области, предварительно, противоправных действий в отношении них не совершалось, сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, житель Твери обратился в отделение полиции 23 августа с заявлением о безвестном отсутствии его 35-летней жены, двух сыновей в возрасте трех и десяти лет, а также трехмесячной дочери. В ходе розыска полицейские получили информацию о том, что пропавшие могут находиться в Костромской области.
"Тверскими оперативниками совместно с костромскими коллегами было установлено местонахождение разыскиваемой в одной из деревень Судиславского района. Также выяснилось, что дети находились в частном доме её знакомой, где они и были обнаружены. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении женщины и её детей не совершалось", - говорится в сообщении.
Поиск пропавших в лесной полосе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой
3 сентября 2024, 12:57
 
ПроисшествияТверьСудиславский районКостромская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала