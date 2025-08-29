https://ria.ru/20250829/zhenschina-2038269792.html
В Костромской области нашли пропавшую женщину с тремя детьми
ТУЛА, 29 авг – РИА Новости. Пропавшую женщину с тремя детьми из Твери спустя семь дней нашли в деревне Судиславского района Костромской области, предварительно, противоправных действий в отношении них не совершалось, сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области в своем Telegram-канале. По данным ведомства, житель Твери обратился в отделение полиции 23 августа с заявлением о безвестном отсутствии его 35-летней жены, двух сыновей в возрасте трех и десяти лет, а также трехмесячной дочери. В ходе розыска полицейские получили информацию о том, что пропавшие могут находиться в Костромской области. "Тверскими оперативниками совместно с костромскими коллегами было установлено местонахождение разыскиваемой в одной из деревень Судиславского района. Также выяснилось, что дети находились в частном доме её знакомой, где они и были обнаружены. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении женщины и её детей не совершалось", - говорится в сообщении.
