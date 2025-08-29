Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 29.08.2025 (обновлено: 13:19 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/zelenskiy-2038309667.html
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским - РИА Новости, 29.08.2025
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что пока нельзя... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:12:00+03:00
2025-08-29T13:19:00+03:00
владимир путин
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит."Путин не исключает возможность проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне. Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, бурлит. К сожалению, нет", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.Песков отметил, что Россия сохраняет заинтересованность и готовность к таким переговорам. "Все наши позиции доведены, соответствующие проекты, скажем так, основные положения в письменном виде были переданы украинской стороной. Да, это запросные позиции, дальше необходимо обсуждение. Вот именно так сейчас обстоит ситуация", - добавил он.
https://ria.ru/20250829/zelenskiy-2038305301.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским

Песков: работа на экспертном уровне по урегулированию на Украине не бурлит

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит.
"Путин не исключает возможность проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне. Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, бурлит. К сожалению, нет", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Песков отметил, что Россия сохраняет заинтересованность и готовность к таким переговорам. "Все наши позиции доведены, соответствующие проекты, скажем так, основные положения в письменном виде были переданы украинской стороной. Да, это запросные позиции, дальше необходимо обсуждение. Вот именно так сейчас обстоит ситуация", - добавил он.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
СМИ раскрыли, кто мешает Зеленскому заключить мир с Россией
Вчера, 12:51
 
Владимир ПутинРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала