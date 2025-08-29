Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским

https://ria.ru/20250829/zelenskiy-2038309667.html

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит."Путин не исключает возможность проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне. Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, бурлит. К сожалению, нет", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.Песков отметил, что Россия сохраняет заинтересованность и готовность к таким переговорам. "Все наши позиции доведены, соответствующие проекты, скажем так, основные положения в письменном виде были переданы украинской стороной. Да, это запросные позиции, дальше необходимо обсуждение. Вот именно так сейчас обстоит ситуация", - добавил он.

