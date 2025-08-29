https://ria.ru/20250829/zelenskiy-2038309667.html
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским - РИА Новости, 29.08.2025
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что пока нельзя... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:12:00+03:00
2025-08-29T13:12:00+03:00
2025-08-29T13:19:00+03:00
владимир путин
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит."Путин не исключает возможность проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне. Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, бурлит. К сожалению, нет", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.Песков отметил, что Россия сохраняет заинтересованность и готовность к таким переговорам. "Все наши позиции доведены, соответствующие проекты, скажем так, основные положения в письменном виде были переданы украинской стороной. Да, это запросные позиции, дальше необходимо обсуждение. Вот именно так сейчас обстоит ситуация", - добавил он.
https://ria.ru/20250829/zelenskiy-2038305301.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским
Песков: работа на экспертном уровне по урегулированию на Украине не бурлит