Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, кто мешает Зеленскому заключить мир с Россией - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 29.08.2025 (обновлено: 18:23 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/zelenskiy-2038305301.html
СМИ раскрыли, кто мешает Зеленскому заключить мир с Россией
СМИ раскрыли, кто мешает Зеленскому заключить мир с Россией - РИА Новости, 29.08.2025
СМИ раскрыли, кто мешает Зеленскому заключить мир с Россией
Украинские неонацисты не позволяют Владимиру Зеленскому заключить мир с Россией из-за угроз устранить его, пишет American Conservative. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T12:51:00+03:00
2025-08-29T18:23:00+03:00
в мире
москва
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_0:13:3068:1739_1920x0_80_0_0_3a7235e1553a58286ab2458a9bb08cbf.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские неонацисты не позволяют Владимиру Зеленскому заключить мир с Россией из-за угроз устранить его, пишет American Conservative.&quot;Владимир Зеленский сталкивается с главной преградой к миру не со стороны Москвы, а со стороны ультранационалистических и неонацистских формирований в его же стране&quot;, — говорится в публикации.Обозреватель напомнил, что украинские неонацистские группировки угрожают убить Зеленского, если он согласится уступить территории в рамках сделки с Россией.Автор материала также раскритиковал США и другие страны Запада за то, что они не только позволили подобным формированиям существовать на Украине, но и поддерживали их.В июле издание Junge Welt писало, что Зеленский активно заигрывает с идеологией неонацизма на Украине.Президент Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме в июне заявил, что противники России на Западе опираются на украинских крайних националистов и неонацистов.В начале июня Москва передала Киеву меморандум по украинскому конфликту. В частности, он предусматривает запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, а также роспуск националистических организаций и партий.
https://ria.ru/20250829/ugrozy-2038261010.html
https://ria.ru/20250829/mainichi-2038243404.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_196:0:2924:2046_1920x0_80_0_0_a982a3c4108f0376662d34c2b5a07129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Москва, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
СМИ раскрыли, кто мешает Зеленскому заключить мир с Россией

AC: неонацисты не позволяют Зеленскому заключить мир из-за угроз расправы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские неонацисты не позволяют Владимиру Зеленскому заключить мир с Россией из-за угроз устранить его, пишет American Conservative.
«

"Владимир Зеленский сталкивается с главной преградой к миру не со стороны Москвы, а со стороны ультранационалистических и неонацистских формирований в его же стране", — говорится в публикации.

Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Во Франции раскрыли, что кроется за вчерашней угрозой ЕС в адрес России
Вчера, 10:44
Обозреватель напомнил, что украинские неонацистские группировки угрожают убить Зеленского, если он согласится уступить территории в рамках сделки с Россией.
Автор материала также раскритиковал США и другие страны Запада за то, что они не только позволили подобным формированиям существовать на Украине, но и поддерживали их.
В июле издание Junge Welt писало, что Зеленский активно заигрывает с идеологией неонацизма на Украине.
Президент Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме в июне заявил, что противники России на Западе опираются на украинских крайних националистов и неонацистов.
В начале июня Москва передала Киеву меморандум по украинскому конфликту. В частности, он предусматривает запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, а также роспуск националистических организаций и партий.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
"Не можем позволить". В Японии предложили новый план по России
Вчера, 08:47
 
В миреМоскваРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала