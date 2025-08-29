https://ria.ru/20250829/zelenskiy-2038305301.html
СМИ раскрыли, кто мешает Зеленскому заключить мир с Россией
СМИ раскрыли, кто мешает Зеленскому заключить мир с Россией - РИА Новости, 29.08.2025
СМИ раскрыли, кто мешает Зеленскому заключить мир с Россией
Украинские неонацисты не позволяют Владимиру Зеленскому заключить мир с Россией из-за угроз устранить его, пишет American Conservative. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T12:51:00+03:00
2025-08-29T12:51:00+03:00
2025-08-29T18:23:00+03:00
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские неонацисты не позволяют Владимиру Зеленскому заключить мир с Россией из-за угроз устранить его, пишет American Conservative."Владимир Зеленский сталкивается с главной преградой к миру не со стороны Москвы, а со стороны ультранационалистических и неонацистских формирований в его же стране", — говорится в публикации.Обозреватель напомнил, что украинские неонацистские группировки угрожают убить Зеленского, если он согласится уступить территории в рамках сделки с Россией.Автор материала также раскритиковал США и другие страны Запада за то, что они не только позволили подобным формированиям существовать на Украине, но и поддерживали их.В июле издание Junge Welt писало, что Зеленский активно заигрывает с идеологией неонацизма на Украине.Президент Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме в июне заявил, что противники России на Западе опираются на украинских крайних националистов и неонацистов.В начале июня Москва передала Киеву меморандум по украинскому конфликту. В частности, он предусматривает запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, а также роспуск националистических организаций и партий.
