Юрист предупредил об изменении правил расчета зарплат с 1 сентября
Юрист предупредил об изменении правил расчета зарплат с 1 сентября
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. С 1 сентября вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, утвержденные постановлением правительства, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Средний доход, в том числе, размер отпускных, выходных пособий и других выплат, зависящих от среднего заработка, будет считаться иначе.“При расчете среднего заработка из расчетного периода исключаются не только дни отсутствия сотрудника, но и суммы, начисленные за это время. Это касается получения пособия по временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от сторон”, — разъяснил юрист.Иными словами, с начала осени средний заработок будет определяться в зависимости от фактически отработанных периодов. Это поможет усреднить методику расчета и увеличит среднюю сумму выплат, поскольку их начислят с учетом всех надбавок, заключил Соловьев.
