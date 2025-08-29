Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил об изменении правил расчета зарплат с 1 сентября - РИА Новости, 29.08.2025
03:18 29.08.2025
Юрист предупредил об изменении правил расчета зарплат с 1 сентября
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. С 1 сентября вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, утвержденные постановлением правительства, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Средний доход, в том числе, размер отпускных, выходных пособий и других выплат, зависящих от среднего заработка, будет считаться иначе.“При расчете среднего заработка из расчетного периода исключаются не только дни отсутствия сотрудника, но и суммы, начисленные за это время. Это касается получения пособия по временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от сторон”, — разъяснил юрист.Иными словами, с начала осени средний заработок будет определяться в зависимости от фактически отработанных периодов. Это поможет усреднить методику расчета и увеличит среднюю сумму выплат, поскольку их начислят с учетом всех надбавок, заключил Соловьев.
Юрист предупредил об изменении правил расчета зарплат с 1 сентября

© Fotolia / ldprod Подсчет денежных средств
Подсчет денежных средств - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Fotolia / ldprod
Подсчет денежных средств. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. С 1 сентября вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, утвержденные постановлением правительства, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Средний доход, в том числе, размер отпускных, выходных пособий и других выплат, зависящих от среднего заработка, будет считаться иначе.
“При расчете среднего заработка из расчетного периода исключаются не только дни отсутствия сотрудника, но и суммы, начисленные за это время. Это касается получения пособия по временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от сторон”, — разъяснил юрист.
Иными словами, с начала осени средний заработок будет определяться в зависимости от фактически отработанных периодов. Это поможет усреднить методику расчета и увеличит среднюю сумму выплат, поскольку их начислят с учетом всех надбавок, заключил Соловьев.
