https://ria.ru/20250829/zaporozhe-2038409812.html

В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 29.08.2025

В Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T19:39:00+03:00

2025-08-29T19:39:00+03:00

2025-08-29T19:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972896710_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3cb87434d002fdfc7f6c5bee2b0c0d6.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. "Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф