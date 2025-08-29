https://ria.ru/20250829/zaporozhe-2038409812.html
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 29.08.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. "Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
