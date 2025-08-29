https://ria.ru/20250829/zapad-2038381778.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Западные страны фактически легализовали контрабанду дальнобойного оружия в Киев, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, приведя в пример якобы новую украинскую ракету "Фламинго", схожую по характеристикам с британской. "Западные страны продолжают накачивать оружием режим Зеленского. Согласно информации, полученной от источников в военно-промышленном комплексе Украины, происходит легализация контрабанды все большего вида дальнобойного оружия, которое выдается за украинские разработки, но на поверку это сразу оказывается западное оружие, которое в контрабандном формате поставляется и собирается на подконтрольной режиму Зеленского территории", - сказал Рогов. Он подчеркнул, что одним из примеров тому является якобы новая украинская дальнобойная ракета "Фламинго", которая по своим характеристикам и внешним данным напоминает одну из британских крылатых ракет. "Разница по большому счету лишь в клейме. На этой ракете будет поставлено "Made in Ukraine", но суть от этого не изменится. Ряд европейских стран и НАТО в целом продолжают финансировать поставки оружия и его производства на подконтрольной режиму Зеленского территории", - пояснил Рогов. Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты "Фламинго" дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

