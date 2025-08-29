Рейтинг@Mail.ru
Рогов заявил о контрабанде дальнобойного оружия на Украину
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 29.08.2025
Рогов заявил о контрабанде дальнобойного оружия на Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Западные страны фактически легализовали контрабанду дальнобойного оружия в Киев, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, приведя в пример якобы новую украинскую ракету "Фламинго", схожую по характеристикам с британской. "Западные страны продолжают накачивать оружием режим Зеленского. Согласно информации, полученной от источников в военно-промышленном комплексе Украины, происходит легализация контрабанды все большего вида дальнобойного оружия, которое выдается за украинские разработки, но на поверку это сразу оказывается западное оружие, которое в контрабандном формате поставляется и собирается на подконтрольной режиму Зеленского территории", - сказал Рогов. Он подчеркнул, что одним из примеров тому является якобы новая украинская дальнобойная ракета "Фламинго", которая по своим характеристикам и внешним данным напоминает одну из британских крылатых ракет. "Разница по большому счету лишь в клейме. На этой ракете будет поставлено "Made in Ukraine", но суть от этого не изменится. Ряд европейских стран и НАТО в целом продолжают финансировать поставки оружия и его производства на подконтрольной режиму Зеленского территории", - пояснил Рогов. Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты "Фламинго" дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Западные страны фактически легализовали контрабанду дальнобойного оружия в Киев, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, приведя в пример якобы новую украинскую ракету "Фламинго", схожую по характеристикам с британской.
"Западные страны продолжают накачивать оружием режим Зеленского. Согласно информации, полученной от источников в военно-промышленном комплексе Украины, происходит легализация контрабанды все большего вида дальнобойного оружия, которое выдается за украинские разработки, но на поверку это сразу оказывается западное оружие, которое в контрабандном формате поставляется и собирается на подконтрольной режиму Зеленского территории", - сказал Рогов.
Он подчеркнул, что одним из примеров тому является якобы новая украинская дальнобойная ракета "Фламинго", которая по своим характеристикам и внешним данным напоминает одну из британских крылатых ракет.
"Разница по большому счету лишь в клейме. На этой ракете будет поставлено "Made in Ukraine", но суть от этого не изменится. Ряд европейских стран и НАТО в целом продолжают финансировать поставки оружия и его производства на подконтрольной режиму Зеленского территории", - пояснил Рогов.
Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты "Фламинго" дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
