МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Принятый на Украине закон "Об основах политики и национальной памяти" окончательно оформляет неонацизм в качестве базовой государственной идеологии этой страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "На Украине введён новый оруэлловский закон "О национальной памяти". Киевский режим продолжает форсировать искусственное закрепление украинского общества на моноэтническом и антироссийском сознании. Принятый Верховной Радой Украины 21 августа закон "Об основах государственной политики и национальной памяти украинского народа" развивает так называемое декоммунизационное законодательство и окончательно оформляет неонацизм в качестве базовой государственной идеологии", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что новым законом насаждается нарратив о формировании украинской идентичности в результате "освободительной борьбы против иностранного господства в двадцатом веке и войны за независимость против агрессии Российской Федерации с 12 февраля 2014 года", а любые попытки оспорить миф национал-радикалов теперь квалифицируются киевским режимом как "распространение недостоверной информации об истории Украины и приравниваются к антиукраинской пропаганде". "То есть, если сказать, что на Западной Украине был развит коллаборационизм с нацизмом, то это антиукраинская пропаганда, если сказать, что бесчинства Хатыни - это дело рук западноукраинских коллаборационистов - это антиукраинская пропаганда? - Это факты исторические", - заключила она. Ранее 21 августа парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект о политике в сфере национальной памяти - документ характеризует как "войну за независимость" кровавые события на майдане в Киеве, приведшие к государственному перевороту, и последовавший за ним вооруженный конфликт в Донбассе, и российскую военную операцию против киевского режима. В соответствующем документе на сайте Верховной Рады говорится, что в рамках определения "правовой основы государственной политики национальной памяти" прописан термин "война за независимость Украины". Кроме того, там же указана дата ее начала с точки зрения официального Киева - 19 февраля 2014 года. В этот день, произошли столкновения на майдане в Киеве, в ходе которых погибли люди, СБУ объявила о начале антитеррористической операции по всей Украине. Также закон наделяет украинский институт национальной памяти статусом центрального органа исполнительной власти. Главная площадь Киева - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации Украины с ЕС. В феврале 2014 года, на фоне столкновений с десятками жертв, Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, он был вынужден покинуть Украину. Ответственность за смерть более 100 человек новые власти страны возложили исключительно на Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

