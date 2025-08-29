https://ria.ru/20250829/zakharova-2038343156.html

Захарова высказалась об оскорблениях Макрона в адрес России

Захарова высказалась об оскорблениях Макрона в адрес России

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона иногда переходят грань приличного и разумного, становясь оскорблениями в адрес России и ее народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Макрон в одном из своих интервью высказался, что Россия - "хищник, словно людоед у наших дверей, ей нужно питаться". "Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и ее народа", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, настоящий хищник - именно Франция. По ее словам, кризис на Украине во многом спровоцирован именно усилиями французских властей. Франция же поддержала переворот на Украине в 2014 году. "Сначала они заваливают такое государство, как Украина, и ведут дело к тому, чтобы граждане Украины погибали из-за поставок, в том числе западного оружия, - в первую очередь западного оружия - а потом питаются с целью получения этой самой политической для себя выгоды. Это действительно такая идеология падальщиков", - подчеркнула она.

