Захарова осудила попытки осквернить память солдат-освободителей
14:49 29.08.2025
Захарова осудила попытки осквернить память солдат-освободителей
в мире
россия
мария захарова
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прискорбно наблюдать, как правительства некоторых стран, входивших в Антигитлеровскую коалицию, топчут память о подвигах своих солдат и мирных жителей в борьбе с фашизмом. Так она прокомментировала ежегодный доклад МИД РФ о героизации нацизма. Ранее МИД РФ подготовил ежегодный доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". "Приходится отметить, что идеи нацизма вновь реанимируют и вновь – с конъюнктурными целями. Особенно прискорбно наблюдать, как правительства некоторых стран, входивших в Антигитлеровскую коалицию, топчут память о подвигах своих граждан – солдат и мирных жителей, принесших свои жизни в жертву в борьбе с фашизмом", - сказала Захарова, комментируя доклад МИД России. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее словам, то, каким кощунственным образом проявляется отношение к памяти жертв нацизма, фашизма и милитаризма, достойно сожаления. "Особенно печально, что подобный реваншизм наблюдается в юбилейный год, год 80-летия Победы, широко отмечаемой во всем мире", - отметила она. Россия и единомышленники будут прилагать все усилия, чтобы подвиг миллионов тех героев, кто дал миру шанс на свободу и процветание, не был предан забвению, заключила официальный представитель МИД РФ.
россия
в мире, россия, мария захарова
В мире, Россия, Мария Захарова
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прискорбно наблюдать, как правительства некоторых стран, входивших в Антигитлеровскую коалицию, топчут память о подвигах своих солдат и мирных жителей в борьбе с фашизмом.
Так она прокомментировала ежегодный доклад МИД РФ о героизации нацизма.
Ранее МИД РФ подготовил ежегодный доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
"Приходится отметить, что идеи нацизма вновь реанимируют и вновь – с конъюнктурными целями. Особенно прискорбно наблюдать, как правительства некоторых стран, входивших в Антигитлеровскую коалицию, топчут память о подвигах своих граждан – солдат и мирных жителей, принесших свои жизни в жертву в борьбе с фашизмом", - сказала Захарова, комментируя доклад МИД России. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
По ее словам, то, каким кощунственным образом проявляется отношение к памяти жертв нацизма, фашизма и милитаризма, достойно сожаления.
"Особенно печально, что подобный реваншизм наблюдается в юбилейный год, год 80-летия Победы, широко отмечаемой во всем мире", - отметила она.
Россия и единомышленники будут прилагать все усилия, чтобы подвиг миллионов тех героев, кто дал миру шанс на свободу и процветание, не был предан забвению, заключила официальный представитель МИД РФ.
