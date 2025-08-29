Захарова осудила попытки осквернить память солдат-освободителей

https://ria.ru/20250829/zakharova-2038335487.html
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прискорбно наблюдать, как правительства некоторых стран, входивших в Антигитлеровскую коалицию, топчут память о подвигах своих солдат и мирных жителей в борьбе с фашизмом. Так она прокомментировала ежегодный доклад МИД РФ о героизации нацизма. Ранее МИД РФ подготовил ежегодный доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". "Приходится отметить, что идеи нацизма вновь реанимируют и вновь – с конъюнктурными целями. Особенно прискорбно наблюдать, как правительства некоторых стран, входивших в Антигитлеровскую коалицию, топчут память о подвигах своих граждан – солдат и мирных жителей, принесших свои жизни в жертву в борьбе с фашизмом", - сказала Захарова, комментируя доклад МИД России. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее словам, то, каким кощунственным образом проявляется отношение к памяти жертв нацизма, фашизма и милитаризма, достойно сожаления. "Особенно печально, что подобный реваншизм наблюдается в юбилейный год, год 80-летия Победы, широко отмечаемой во всем мире", - отметила она. Россия и единомышленники будут прилагать все усилия, чтобы подвиг миллионов тех героев, кто дал миру шанс на свободу и процветание, не был предан забвению, заключила официальный представитель МИД РФ.
