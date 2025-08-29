Рейтинг@Mail.ru
НАТО продолжает милитаризацию Европы, заявила Захарова - РИА Новости, 29.08.2025
14:00 29.08.2025
НАТО продолжает милитаризацию Европы, заявила Захарова
НАТО продолжает милитаризацию Европы, заявила Захарова - РИА Новости, 29.08.2025
НАТО продолжает милитаризацию Европы, заявила Захарова
НАТО продолжает ничем не обоснованную линию по расширении военного присутствия в странах европейского контингента, альянс дошел до Болгарии, заявила официальный РИА Новости, 29.08.2025
в мире
болгария
нато
мария захарова
италия
россия
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. НАТО продолжает ничем не обоснованную линию по расширении военного присутствия в странах европейского контингента, альянс дошел до Болгарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД России сообщила, что 13 августа Совет министров Болгарии одобрил проект межправительственного соглашения с Италией о сотрудничестве в области обороны по совместному строительству и использования военных сооружений в районе населенного пункта Кабиле (юго-восток старны), где предполагается дислокация многонациональной тактической группы НАТО, которую возглавляет Италия. "Это еще раз подтверждает, что НАТО продолжает линию на агрессивную, ничем не обоснованную милитаризацию европейского континента. Ранее началась работа по расширению контингентов альянса в странах Прибалтики и их развертыванию в Финляндии, теперь руки дошли и до Болгарии. Такие действия НАТО ведут к дальнейшей эскалации военно-политической обстановки в Европе", - сказала Захарова в ходе пресс-конференции. Она отметила, что планируется масштабное развитие инфраструктуры, в том числе и возведение новых казарм и путей сообщения. По ее словам, реализация планов также включает увеличение численности военнослужащих до бригадного уровня, до пяти тысяч человек. В декабре 2024 года Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова сообщало, что комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО планируют построить в Болгарии. Жилые, учебные и спортивные объекты будут расположены в Кабильском военном округе недалеко от города Ямбол на юго-востоке страны. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
болгария
италия
россия
в мире, болгария, нато, мария захарова, италия, россия
В мире, Болгария, НАТО, Мария Захарова, Италия, Россия
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. НАТО продолжает ничем не обоснованную линию по расширении военного присутствия в странах европейского контингента, альянс дошел до Болгарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России сообщила, что 13 августа Совет министров Болгарии одобрил проект межправительственного соглашения с Италией о сотрудничестве в области обороны по совместному строительству и использования военных сооружений в районе населенного пункта Кабиле (юго-восток старны), где предполагается дислокация многонациональной тактической группы НАТО, которую возглавляет Италия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Брюссель дал Киеву карт-бланш на удары по энергообъектам, заявила Захарова
Вчера, 13:57
"Это еще раз подтверждает, что НАТО продолжает линию на агрессивную, ничем не обоснованную милитаризацию европейского континента. Ранее началась работа по расширению контингентов альянса в странах Прибалтики и их развертыванию в Финляндии, теперь руки дошли и до Болгарии. Такие действия НАТО ведут к дальнейшей эскалации военно-политической обстановки в Европе", - сказала Захарова в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что планируется масштабное развитие инфраструктуры, в том числе и возведение новых казарм и путей сообщения. По ее словам, реализация планов также включает увеличение численности военнослужащих до бригадного уровня, до пяти тысяч человек.
В декабре 2024 года Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова сообщало, что комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО планируют построить в Болгарии. Жилые, учебные и спортивные объекты будут расположены в Кабильском военном округе недалеко от города Ямбол на юго-востоке страны.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Россия может наложить вето на вступление Австрии в НАТО, считает Медведев
28 августа, 13:14
 
В миреБолгарияНАТОМария ЗахароваИталияРоссия
 
 
