Рейтинг@Mail.ru
ЕС дал Киеву индульгенцию на продолжение атак по "Дружбе", заявила Захарова - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/zakharova-2038307731.html
ЕС дал Киеву индульгенцию на продолжение атак по "Дружбе", заявила Захарова
ЕС дал Киеву индульгенцию на продолжение атак по "Дружбе", заявила Захарова - РИА Новости, 29.08.2025
ЕС дал Киеву индульгенцию на продолжение атак по "Дружбе", заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция Евросоюза по поводу атаки на нефтепровод "Држуба" является индульгенцией киевскому режиму... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:04:00+03:00
2025-08-29T13:04:00+03:00
в мире
венгрия
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
вооруженные силы украины
россия
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038175565_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_6ba17da731bd6aa0b17f06230a947508.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция Евросоюза по поводу атаки на нефтепровод "Држуба" является индульгенцией киевскому режиму на продолжение террористических атак против важной энергетической инфраструктуры, отметив, что украинские СМИ публикуют позицию Еврокомиссии, где не усматривают опасности в этом для ЕС. "Нельзя исключать, что в условиях острого противостояния есовского большинства с Будапештом и Братиславой такой подход действительно мог возобладать у евробюрократов. Если упомянутый сигнал в действительности имел место, то в таком случае он представляет собой не что иное, как фактическую индульгенцию киевскому режиму на продолжение террористических атак против жизненно важной для двух стран Евросоюза энергетической инфраструктуры", - сказала Захарова в ходе пресс-конференции. Официальный представитель МИД РФ также отметила, что возникает в связи с этим вопрос к тем, кто каждый день говорит о солидарности и в связи с этой атакой не хотят ли услышать Венгрию по данному вопросу. Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, возобновлена, сообщила глава минэкономики Словакии Дениса Сакова в четверг.
https://ria.ru/20250828/polsha-2038169382.html
https://ria.ru/20250828/vezd-2038031622.html
венгрия
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038175565_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_b286239926b958dffd9ca94e4d95518a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины, россия, словакия
В мире, Венгрия, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины, Россия, Словакия
ЕС дал Киеву индульгенцию на продолжение атак по "Дружбе", заявила Захарова

Захарова назвала реакцию ЕС на удары по "Дружбе" индульгенцией на новые атаки

© Getty Images / Janos KummerОбъект нефтепровода "Дружба" в Венгрии
Объект нефтепровода Дружба в Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Getty Images / Janos Kummer
Объект нефтепровода "Дружба" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция Евросоюза по поводу атаки на нефтепровод "Држуба" является индульгенцией киевскому режиму на продолжение террористических атак против важной энергетической инфраструктуры, отметив, что украинские СМИ публикуют позицию Еврокомиссии, где не усматривают опасности в этом для ЕС.
"Нельзя исключать, что в условиях острого противостояния есовского большинства с Будапештом и Братиславой такой подход действительно мог возобладать у евробюрократов. Если упомянутый сигнал в действительности имел место, то в таком случае он представляет собой не что иное, как фактическую индульгенцию киевскому режиму на продолжение террористических атак против жизненно важной для двух стран Евросоюза энергетической инфраструктуры", - сказала Захарова в ходе пресс-конференции.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Сикорский пригласил ответственного за удары по "Дружбе" в Польшу
28 августа, 18:51
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что возникает в связи с этим вопрос к тем, кто каждый день говорит о солидарности и в связи с этой атакой не хотят ли услышать Венгрию по данному вопросу.
Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, возобновлена, сообщила глава минэкономики Словакии Дениса Сакова в четверг.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Венгрия запретила въезд командиру ВСУ, ответственному за атаку на "Дружбу"
28 августа, 10:41
 
В миреВенгрияМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияВооруженные силы УкраиныРоссияСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала