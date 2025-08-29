ЕС дал Киеву индульгенцию на продолжение атак по "Дружбе", заявила Захарова
Захарова назвала реакцию ЕС на удары по "Дружбе" индульгенцией на новые атаки
© Getty Images / Janos KummerОбъект нефтепровода "Дружба" в Венгрии
© Getty Images / Janos Kummer
Объект нефтепровода "Дружба" в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция Евросоюза по поводу атаки на нефтепровод "Држуба" является индульгенцией киевскому режиму на продолжение террористических атак против важной энергетической инфраструктуры, отметив, что украинские СМИ публикуют позицию Еврокомиссии, где не усматривают опасности в этом для ЕС.
"Нельзя исключать, что в условиях острого противостояния есовского большинства с Будапештом и Братиславой такой подход действительно мог возобладать у евробюрократов. Если упомянутый сигнал в действительности имел место, то в таком случае он представляет собой не что иное, как фактическую индульгенцию киевскому режиму на продолжение террористических атак против жизненно важной для двух стран Евросоюза энергетической инфраструктуры", - сказала Захарова в ходе пресс-конференции.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что возникает в связи с этим вопрос к тем, кто каждый день говорит о солидарности и в связи с этой атакой не хотят ли услышать Венгрию по данному вопросу.
Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, возобновлена, сообщила глава минэкономики Словакии Дениса Сакова в четверг.