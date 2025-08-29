https://ria.ru/20250829/zakharova-2038304362.html
Захарова высказалась об опциях Запада по гарантиям безопасности Украине
Захарова высказалась об опциях Запада по гарантиям безопасности Украине - РИА Новости, 29.08.2025
Захарова высказалась об опциях Запада по гарантиям безопасности Украине
Опции о гарантиях безопасности Украине, которые предлагает Запад, носят однобокий характер и строятся с расчетом на сдерживание России, заявила официальный... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Опции о гарантиях безопасности Украине, которые предлагает Запад, носят однобокий характер и строятся с расчетом на сдерживание России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы исходим из того, что предлагаемые коллективным Западом опции носят однобокий характер, строятся с очевидным расчетом на сдерживание России и авторы подобных идей идут по пути втягивания киевского режима в орбиту НАТО", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова высказалась об опциях Запада по гарантиям безопасности Украине
Захарова: опции Запада о гарантиях безопасности Украине носят однобокий характер