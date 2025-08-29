https://ria.ru/20250829/zadolzhennost-2038280904.html
На Украине задолженность за ЖКХ превысила 2,5 миллиарда долларов
На Украине задолженность за ЖКХ превысила 2,5 миллиарда долларов
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Задолженность украинских граждан за жилищно-коммунальные услуги превысила 2,5 миллиарда долларов, сообщила государственная служба статистики Украины. Госстат Украины опубликовал данные о задолженности граждан за услуги ЖКХ на своем сайте. Согласно данным ведомства на второй квартал этого года, задолженность составляет 106,6 млрд гривен или более 2,58 миллиарда долларов. Больше всего граждане страны задолжали за подачу тепла и горячей воды - 35,2 миллиарда гривен или около 850 миллионов долларов, сравнимая сумма - 32,3 миллиарда гривен или около 780 миллионов долларов за газ, далее идут счета за электроэнергию и холодную воду. В конце апреля 2025 года украинский кабмин выпустил постановление, продлевающее срок действия фиксированной ставки на электроэнергию в стране до ноября 2025 года. Ряд украинских СМИ сообщал о планах украинского кабмина о повышении тарифов на электроэнергию этой осенью. В августе федерация работодателей Украины предупреждала о критическом ударе по украинской промышленности от запланированного, по их данным, на сентябрь повышения тарифов на электроэнергию.
