Подразделения группировки "Юг" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 29.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 29.08.2025 (обновлено: 12:23 29.08.2025)
Подразделения группировки "Юг" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки войск "Юг" освободили два населённых пункта за неделю, ВСУ потеряли свыше 1345 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" освободили два населённых пункта за неделю, ВСУ потеряли свыше 1345 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Клебан-Бык и Нелеповка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1345 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, в том числе два бронеавтомобиля западного производства. Уничтожены 26 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ
Подразделения группировки "Юг" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ

ВСУ за неделю потеряли более 1345 военных в зоне действия "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" освободили два населённых пункта за неделю, ВСУ потеряли свыше 1345 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Клебан-Бык и Нелеповка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1345 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, в том числе два бронеавтомобиля западного производства. Уничтожены 26 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
