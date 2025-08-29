https://ria.ru/20250829/yug-2038295019.html
Подразделения группировки "Юг" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки "Юг" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 29.08.2025
Подразделения группировки "Юг" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки войск "Юг" освободили два населённых пункта за неделю, ВСУ потеряли свыше 1345 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" освободили два населённых пункта за неделю, ВСУ потеряли свыше 1345 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Клебан-Бык и Нелеповка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1345 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, в том числе два бронеавтомобиля западного производства. Уничтожены 26 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ
Подразделения группировки "Юг" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ
