Рейтинг@Mail.ru
xAI подала в суд на экс-инженера за якобы кражу информации - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/xai-2038428949.html
xAI подала в суд на экс-инженера за якобы кражу информации
xAI подала в суд на экс-инженера за якобы кражу информации - РИА Новости, 29.08.2025
xAI подала в суд на экс-инженера за якобы кражу информации
Компания xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, подала в суд на бывшего инженера за якобы кражу конфиденциальной информации, которая... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T23:44:00+03:00
2025-08-29T23:44:00+03:00
илон маск
технологии
россия
в мире
ии
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000329703_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce13959c557f862fb699425a74d26ba0.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Компания xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, подала в суд на бывшего инженера за якобы кражу конфиденциальной информации, которая связана с Grok, чат-ботом на основе искусственного интеллекта, и передачу её компании-разработчику чат-бота ChatGPT OpenAI, передает агентство Reuters. "xAI подала в суд на бывшего инженера компании за то, что тот якобы украл коммерческие секреты, связанные с чат-ботом Grok, и передал их конкурирующему OpenAI", - говорится в публикации. По данным агентства, в иске указывается, что Сюэчэнь Ли украл конфиденциальную информацию, связанную с "передовыми технологиями искусственного интеллекта с функциями, превосходящими те, которые предлагает ChatGPT", чтобы использовать её на работе в OpenAI. Как отмечает агентство, Сюэчэнь Ли признался в краже файлов компании и "заметании следов" 14 августа. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok. Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей организации в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20250825/mask-2037556607.html
https://ria.ru/20250802/ii-2033005544.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000329703_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e653bce7a201859c8897c04cee98571a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илон маск, технологии, россия, в мире, ии, искусственный интеллект (ии)
Илон Маск, Технологии, Россия, В мире, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ)
xAI подала в суд на экс-инженера за якобы кражу информации

Reuters: xAI подала в суд на экс-инженера за якобы передачу информации OpenAI

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИИ-модель Grok от xAI
ИИ-модель Grok от xAI - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ИИ-модель Grok от xAI. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Компания xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, подала в суд на бывшего инженера за якобы кражу конфиденциальной информации, которая связана с Grok, чат-ботом на основе искусственного интеллекта, и передачу её компании-разработчику чат-бота ChatGPT OpenAI, передает агентство Reuters.
"xAI подала в суд на бывшего инженера компании за то, что тот якобы украл коммерческие секреты, связанные с чат-ботом Grok, и передал их конкурирующему OpenAI", - говорится в публикации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Маск подал иск против Apple и OpenAI
25 августа, 22:19
По данным агентства, в иске указывается, что Сюэчэнь Ли украл конфиденциальную информацию, связанную с "передовыми технологиями искусственного интеллекта с функциями, превосходящими те, которые предлагает ChatGPT", чтобы использовать её на работе в OpenAI. Как отмечает агентство, Сюэчэнь Ли признался в краже файлов компании и "заметании следов" 14 августа.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей организации в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Мир станет симуляцией после создания универсального ИИ, заявил Маск
2 августа, 16:40
 
Илон МаскТехнологииРоссияВ миреИИИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала