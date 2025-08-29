https://ria.ru/20250829/xai-2038428949.html

xAI подала в суд на экс-инженера за якобы кражу информации

xAI подала в суд на экс-инженера за якобы кражу информации - РИА Новости, 29.08.2025

xAI подала в суд на экс-инженера за якобы кражу информации

Компания xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, подала в суд на бывшего инженера за якобы кражу конфиденциальной информации, которая... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Компания xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, подала в суд на бывшего инженера за якобы кражу конфиденциальной информации, которая связана с Grok, чат-ботом на основе искусственного интеллекта, и передачу её компании-разработчику чат-бота ChatGPT OpenAI, передает агентство Reuters. "xAI подала в суд на бывшего инженера компании за то, что тот якобы украл коммерческие секреты, связанные с чат-ботом Grok, и передал их конкурирующему OpenAI", - говорится в публикации. По данным агентства, в иске указывается, что Сюэчэнь Ли украл конфиденциальную информацию, связанную с "передовыми технологиями искусственного интеллекта с функциями, превосходящими те, которые предлагает ChatGPT", чтобы использовать её на работе в OpenAI. Как отмечает агентство, Сюэчэнь Ли признался в краже файлов компании и "заметании следов" 14 августа. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok. Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей организации в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

