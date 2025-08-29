https://ria.ru/20250829/vuchich-2038217257.html

Вучич пообещал гражданам Сербии рост пенсий к началу следующего года

Президент Сербии Александр Вучич пообещал гражданам рост пенсий на 12% до православного Рождества (7 января) в рамках мер экономической поддержки населения. РИА Новости, 29.08.2025

БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал гражданам рост пенсий на 12% до православного Рождества (7 января) в рамках мер экономической поддержки населения. Правительство Сербии на заседании в четверг приняло постановление о снижении маржи в розничных сетях на 23 категории товаров широкого потребления для экономической поддержки населения на фоне массовых протестов. "Я обещал гражданам, что пенсии с 1 декабря вырастут на 7-8%, был уверен, что получится около 8%. Это был бы большой рост, учитывая, что ожидаем годовую инфляцию около 4%, это значит, их уровень жизни повысился бы на 3-4%. Если у кого-то была пенсия в 40 тысяч динаров (около 340 евро – ред.), тогда бы стал получать 43 тысячи (около 365 евро – ред.). Сейчас хочу сообщить радостную новость нашим пенсионерам, они это заслужили, пенсии могут вырасти на 12%", - заявил Вучич в эфире TV Pink и уточнил, что повышенную пенсию государство постарается начать выплачивать "до православного Рождества". Президент Сербии уточнил, что сейчас средняя пенсия в стране составляет 436 евро, а до конца 2027 года планируется поднять этот показатель до 650 евро. Вучич 24 августа пообещал снизить маржу до 20% в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и скидку в 10% при оплате электроэнергии для малоимущих пенсионеров, ветеранов и других получающих социальную поддержку граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве. Меры экономической поддержки принимаются во время обострения более чем девятимесячных протестов студентов и сторонников оппозиции. Очередные беспорядки произошли в ночь на четверг перед философским факультетом в городе Нови-Сад. Полиция применила спецсредства и силу, чтобы разогнать демонстрантов. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

в мире, сербия, александр вучич, патриарх сербский порфирий