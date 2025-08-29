https://ria.ru/20250829/vtb-2038363251.html

ВТБ поддержал строительство распределительного центра в Иркутске

ВТБ поддержал строительство распределительного центра в Иркутске - РИА Новости, 29.08.2025

ВТБ поддержал строительство распределительного центра в Иркутске

ВТБ предоставил банковские гарантии на 1,8 миллиарда рублей группе компаний "Свободные Технологии" для реализации контракта на строительство... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T16:55:00+03:00

2025-08-29T16:55:00+03:00

2025-08-29T16:55:00+03:00

иркутская область

иркутская область

x5 retail group

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВТБ предоставил банковские гарантии на 1,8 миллиарда рублей группе компаний "Свободные Технологии" для реализации контракта на строительство мультитемпературного складского комплекса в Иркутской области площадью более 47 тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба банка. Заказчиком проекта выступает продуктовая розничная компания X5. Группа компаний "Свободные Технологии" к 2027 году возведет в Иркутской области складской комплекс, который позволит расширить географию поставок продукции ретейлера, обеспечит возможность соблюдения требований к хранению и логистике продуктов питания. Застройщик обеспечит соблюдение требований к зонированию складских пространств с различными температурными характеристиками. "Для ВТБ участие в подобных проектах носит приоритетный характер. Развитие инфраструктуры городской экономики за счет расширения складских и логистических мощностей позволит увеличить ассортимент и доступность продукции массового потребления. В конечном итоге жители Сибири и Забайкалья получат более свежие, качественные и выгодные цены на продукты питания", - сказал член правления ВТБ Руслан Еременко.

https://realty.ria.ru/20240904/krasnoyarsk-1970469854.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутская область, x5 retail group