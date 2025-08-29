https://ria.ru/20250829/vtb-2038363251.html
ВТБ поддержал строительство распределительного центра в Иркутске
иркутская область
иркутская область
x5 retail group
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВТБ предоставил банковские гарантии на 1,8 миллиарда рублей группе компаний "Свободные Технологии" для реализации контракта на строительство мультитемпературного складского комплекса в Иркутской области площадью более 47 тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба банка. Заказчиком проекта выступает продуктовая розничная компания X5. Группа компаний "Свободные Технологии" к 2027 году возведет в Иркутской области складской комплекс, который позволит расширить географию поставок продукции ретейлера, обеспечит возможность соблюдения требований к хранению и логистике продуктов питания. Застройщик обеспечит соблюдение требований к зонированию складских пространств с различными температурными характеристиками. "Для ВТБ участие в подобных проектах носит приоритетный характер. Развитие инфраструктуры городской экономики за счет расширения складских и логистических мощностей позволит увеличить ассортимент и доступность продукции массового потребления. В конечном итоге жители Сибири и Забайкалья получат более свежие, качественные и выгодные цены на продукты питания", - сказал член правления ВТБ Руслан Еременко.
иркутская область
