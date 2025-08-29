https://ria.ru/20250829/vsu-2038427889.html

ВСУ при отступлении применяют боеприпасы с фосфором, рассказал боец

2025-08-29T23:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

луганская народная республика

кременная

донецкая народная республика

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 29 авг - РИА Новости. ВСУ активно применяют зажигательные боеприпасы с фосфором, отступая из Серебрянского лесничества, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Коми". Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве, он уточнил, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел на данном участке и его окрестностях. "Они (ВСУ – ред.) используют в снарядах для беспилотников шрапнель, также они используют в танковых снарядах шрапнель, то есть режется она очень. Используют, получаются, фосфорные - фосфорную начинку в снарядах - белый фосфор, то есть во время взрыва он ещё поджигает, также шрапнель используют и фугасные снаряды", - пояснил "Коми". Фосфорные боеприпасы - тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Они запрещены международными конвенциями так как вызывают смертельные ожоги и отравление. Пламя возникшее, в результате их применения, долгое время невозможно потушить. Российская армия ежедневно ведет бои в Серебрянском лесничестве между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Успехи на северском направлении, особенно в районе Серебрянки, создают предпосылки для дальнейшего выхода войск из Кременского леса. Следующий шаг - постепенное продвижение в сторону Ямпольского лесного массива за рекой Чёрный Жеребец. В конце минувшего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что правоохранительные органы России совместно с Минобороны РФ получили доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре боеприпасов с белым фосфором, это указывает на наличие у Киева химоружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными актами. Российские бойцы неоднократно свидетельствовали о применении фосфорных боеприпасов со стороны ВСУ в Донбассе.

2025

