ВСУ при отступлении применяют боеприпасы с фосфором, рассказал боец
ВСУ применяют боеприпасы с фосфором, отступая из Серебрянского лесничества
Украинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 29 авг - РИА Новости. ВСУ активно применяют зажигательные боеприпасы с фосфором, отступая из Серебрянского лесничества, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Коми".
"Они (ВСУ – ред.) используют в снарядах для беспилотников шрапнель, также они используют в танковых снарядах шрапнель, то есть режется она очень. Используют, получаются, фосфорные - фосфорную начинку в снарядах - белый фосфор, то есть во время взрыва он ещё поджигает, также шрапнель используют и фугасные снаряды", - пояснил "Коми".
Фосфорные боеприпасы - тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Они запрещены международными конвенциями так как вызывают смертельные ожоги и отравление. Пламя возникшее, в результате их применения, долгое время невозможно потушить.
Российская армия ежедневно ведет бои в Серебрянском лесничестве между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Успехи на северском направлении, особенно в районе Серебрянки, создают предпосылки для дальнейшего выхода войск из Кременского леса. Следующий шаг - постепенное продвижение в сторону Ямпольского лесного массива за рекой Чёрный Жеребец.
В конце минувшего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что правоохранительные органы России совместно с Минобороны РФ получили доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре боеприпасов с белым фосфором, это указывает на наличие у Киева химоружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными актами.
Российские бойцы неоднократно свидетельствовали о применении фосфорных боеприпасов со стороны ВСУ в Донбассе.
