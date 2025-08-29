Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при отступлении применяют боеприпасы с фосфором, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
 
23:36 29.08.2025
ВСУ при отступлении применяют боеприпасы с фосфором, рассказал боец
2025-08-29T23:36:00+03:00
2025-08-29T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
кременная
донецкая народная республика
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 29 авг - РИА Новости. ВСУ активно применяют зажигательные боеприпасы с фосфором, отступая из Серебрянского лесничества, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Коми". Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве, он уточнил, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел на данном участке и его окрестностях. "Они (ВСУ – ред.) используют в снарядах для беспилотников шрапнель, также они используют в танковых снарядах шрапнель, то есть режется она очень. Используют, получаются, фосфорные - фосфорную начинку в снарядах - белый фосфор, то есть во время взрыва он ещё поджигает, также шрапнель используют и фугасные снаряды", - пояснил "Коми". Фосфорные боеприпасы - тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Они запрещены международными конвенциями так как вызывают смертельные ожоги и отравление. Пламя возникшее, в результате их применения, долгое время невозможно потушить. Российская армия ежедневно ведет бои в Серебрянском лесничестве между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Успехи на северском направлении, особенно в районе Серебрянки, создают предпосылки для дальнейшего выхода войск из Кременского леса. Следующий шаг - постепенное продвижение в сторону Ямпольского лесного массива за рекой Чёрный Жеребец. В конце минувшего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что правоохранительные органы России совместно с Минобороны РФ получили доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре боеприпасов с белым фосфором, это указывает на наличие у Киева химоружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными актами. Российские бойцы неоднократно свидетельствовали о применении фосфорных боеприпасов со стороны ВСУ в Донбассе.
россия
луганская народная республика
кременная
донецкая народная республика
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 29 авг - РИА Новости. ВСУ активно применяют зажигательные боеприпасы с фосфором, отступая из Серебрянского лесничества, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Коми".
Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве, он уточнил, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел на данном участке и его окрестностях.
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Командование бригады ВСУ более полугода держало военных в ямах
Вчера, 22:12
"Они (ВСУ – ред.) используют в снарядах для беспилотников шрапнель, также они используют в танковых снарядах шрапнель, то есть режется она очень. Используют, получаются, фосфорные - фосфорную начинку в снарядах - белый фосфор, то есть во время взрыва он ещё поджигает, также шрапнель используют и фугасные снаряды", - пояснил "Коми".
Фосфорные боеприпасы - тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Они запрещены международными конвенциями так как вызывают смертельные ожоги и отравление. Пламя возникшее, в результате их применения, долгое время невозможно потушить.
Российская армия ежедневно ведет бои в Серебрянском лесничестве между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Успехи на северском направлении, особенно в районе Серебрянки, создают предпосылки для дальнейшего выхода войск из Кременского леса. Следующий шаг - постепенное продвижение в сторону Ямпольского лесного массива за рекой Чёрный Жеребец.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Белоусов рассказал о потерях ВСУ в 2025 году
Вчера, 17:41
В конце минувшего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что правоохранительные органы России совместно с Минобороны РФ получили доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре боеприпасов с белым фосфором, это указывает на наличие у Киева химоружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными актами.
Российские бойцы неоднократно свидетельствовали о применении фосфорных боеприпасов со стороны ВСУ в Донбассе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
