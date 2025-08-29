Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ
ВСУ обстреляли и атаковали дронами семь районов Белгородской области
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Украинские военные в пятницу обстреляли и атаковали дронами 17 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона ранен мужчина. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ… В городе Шебекино от удара FPV-дрона по стоянке предприятия загорелась кабина грузового автомобиля... В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки дрона повреждён гараж на территории домовладения. Также село подверглось обстрелу", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Белгородском районе атакам дронов подверглись села Таврово, Отрадное и посёлок Майский, повреждены два частных дома, грузовой и легковой автомобили и кровля соцобъекта. В Валуйском округе в хуторе Рябики FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в селе Тимоново - грузовой автомобиль, также в селе Кукуевка сдетонировал FPV-дрон. По словам главы области, в селе Почаево Грайворонского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство, в селе Головчино вследствие детонации дрона повреждён фасад жилого дома.
"В посёлке Борисовка дрон сдетонировал во дворе домовладения... В селе Новоалександровка Борисовского района FPV-дрон ударил по частному дому... В хуторе Климовое после атаки дрона огнём уничтожен частный дом… В Корочанском районе на участке автодороги Короча — Белгород в результате атаки беспилотника загорелся грузовой автомобиль", - подчеркнул Гладков.
В посёлке Волоконовка частный дом атакован беспилотником, вблизи села Ветчининово Волоконовского района дрон ударил по территории предприятия, в хуторе Екатериновка FPV-дрон атаковал автомобиль, уточнил глава региона.
