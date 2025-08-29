Рейтинг@Mail.ru
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ - РИА Новости, 29.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 29.08.2025
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ
Украинские военные в пятницу обстреляли и атаковали дронами 17 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, один человек пострадал, сообщил... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T21:57:00+03:00
2025-08-29T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Украинские военные в пятницу обстреляли и атаковали дронами 17 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона ранен мужчина. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ… В городе Шебекино от удара FPV-дрона по стоянке предприятия загорелась кабина грузового автомобиля... В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки дрона повреждён гараж на территории домовладения. Также село подверглось обстрелу", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Белгородском районе атакам дронов подверглись села Таврово, Отрадное и посёлок Майский, повреждены два частных дома, грузовой и легковой автомобили и кровля соцобъекта. В Валуйском округе в хуторе Рябики FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в селе Тимоново - грузовой автомобиль, также в селе Кукуевка сдетонировал FPV-дрон. По словам главы области, в селе Почаево Грайворонского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство, в селе Головчино вследствие детонации дрона повреждён фасад жилого дома. "В посёлке Борисовка дрон сдетонировал во дворе домовладения... В селе Новоалександровка Борисовского района FPV-дрон ударил по частному дому... В хуторе Климовое после атаки дрона огнём уничтожен частный дом… В Корочанском районе на участке автодороги Короча — Белгород в результате атаки беспилотника загорелся грузовой автомобиль", - подчеркнул Гладков. В посёлке Волоконовка частный дом атакован беспилотником, вблизи села Ветчининово Волоконовского района дрон ударил по территории предприятия, в хуторе Екатериновка FPV-дрон атаковал автомобиль, уточнил глава региона.
белгородская область
россия
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Украинские военные в пятницу обстреляли и атаковали дронами 17 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона ранен мужчина. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ… В городе Шебекино от удара FPV-дрона по стоянке предприятия загорелась кабина грузового автомобиля... В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки дрона повреждён гараж на территории домовладения. Также село подверглось обстрелу", - написал Гладков.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Белгородской области при ударе дрона погиб человек
Вчера, 17:36
Губернатор добавил, что в Белгородском районе атакам дронов подверглись села Таврово, Отрадное и посёлок Майский, повреждены два частных дома, грузовой и легковой автомобили и кровля соцобъекта. В Валуйском округе в хуторе Рябики FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в селе Тимоново - грузовой автомобиль, также в селе Кукуевка сдетонировал FPV-дрон. По словам главы области, в селе Почаево Грайворонского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство, в селе Головчино вследствие детонации дрона повреждён фасад жилого дома.
"В посёлке Борисовка дрон сдетонировал во дворе домовладения... В селе Новоалександровка Борисовского района FPV-дрон ударил по частному дому... В хуторе Климовое после атаки дрона огнём уничтожен частный дом… В Корочанском районе на участке автодороги Короча — Белгород в результате атаки беспилотника загорелся грузовой автомобиль", - подчеркнул Гладков.
В посёлке Волоконовка частный дом атакован беспилотником, вблизи села Ветчининово Волоконовского района дрон ударил по территории предприятия, в хуторе Екатериновка FPV-дрон атаковал автомобиль, уточнил глава региона.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
