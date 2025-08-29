https://ria.ru/20250829/vsu-2038418572.html

ВСУ с начала года получили более десяти тысяч тел погибших

ВСУ с начала года получили более десяти тысяч тел погибших - РИА Новости, 29.08.2025

ВСУ с начала года получили более десяти тысяч тел погибших

Более 10 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ передано украинской стороне с начала года, сообщил на брифинге в пятницу представитель управления поисковой... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T21:04:00+03:00

2025-08-29T21:04:00+03:00

2025-08-29T21:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

виктор медведчук

вооруженные силы украины

оппозиционная платформа - за жизнь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 10 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ передано украинской стороне с начала года, сообщил на брифинге в пятницу представитель управления поисковой работы центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Владимир Биленко. "За этот год в рамках репатриационных мероприятий в Украину было возвращено более 10 тысяч тел", - сказал Биленко на брифинге, посвященном поиску погибших украинских военных. Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявлял, что бюджете Украины нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших украинских военных. Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери ВСУ составили 1,7 миллиона военных. Согласно подсчетам РИА Новости, власти Украины должны будут выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона подтвердятся, эта цифра составляет более трех ВВП Украины за предыдущий год или сразу семь ее бюджетов за год.

https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021564852.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, виктор медведчук, вооруженные силы украины, оппозиционная платформа - за жизнь