ВСУ с начала года получили более десяти тысяч тел погибших
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 29.08.2025
ВСУ с начала года получили более десяти тысяч тел погибших
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 10 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ передано украинской стороне с начала года, сообщил на брифинге в пятницу представитель управления поисковой работы центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Владимир Биленко. "За этот год в рамках репатриационных мероприятий в Украину было возвращено более 10 тысяч тел", - сказал Биленко на брифинге, посвященном поиску погибших украинских военных. Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявлял, что бюджете Украины нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших украинских военных. Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери ВСУ составили 1,7 миллиона военных. Согласно подсчетам РИА Новости, власти Украины должны будут выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона подтвердятся, эта цифра составляет более трех ВВП Украины за предыдущий год или сразу семь ее бюджетов за год.
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 10 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ передано украинской стороне с начала года, сообщил на брифинге в пятницу представитель управления поисковой работы центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Владимир Биленко.
"За этот год в рамках репатриационных мероприятий в Украину было возвращено более 10 тысяч тел", - сказал Биленко на брифинге, посвященном поиску погибших украинских военных.
Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявлял, что бюджете Украины нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших украинских военных.
Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери ВСУ составили 1,7 миллиона военных. Согласно подсчетам РИА Новости, власти Украины должны будут выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона подтвердятся, эта цифра составляет более трех ВВП Украины за предыдущий год или сразу семь ее бюджетов за год.
На Украине выступили с призывом из-за нежелания Киева забирать тела солдат
