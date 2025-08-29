https://ria.ru/20250829/vsu-2038349788.html

Беспилотники ВСУ трижды атаковали Лисичанск за сутки

Беспилотники ВСУ трижды атаковали Лисичанск за сутки - РИА Новости, 29.08.2025

Беспилотники ВСУ трижды атаковали Лисичанск за сутки

Украинские БПЛА трижды за минувшие сутки атаковали прифронтовой город Лисичанск в ЛНР, жертв нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. Украинские БПЛА трижды за минувшие сутки атаковали прифронтовой город Лисичанск в ЛНР, жертв нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "За минувшие сутки прифронтовой город трижды подвергся ударам с применением FPV-дронов", - сказали силовики. Уточняется, что два удара были нанесены по жилому сектору Лисичанска, третий - по территории строительной компании "Авангард", в результате повреждены несколько домов и техника, но никто не пострадал.

