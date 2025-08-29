Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ трижды атаковали Лисичанск за сутки - РИА Новости, 29.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 29.08.2025
Беспилотники ВСУ трижды атаковали Лисичанск за сутки
Беспилотники ВСУ трижды атаковали Лисичанск за сутки - РИА Новости, 29.08.2025
Беспилотники ВСУ трижды атаковали Лисичанск за сутки
Украинские БПЛА трижды за минувшие сутки атаковали прифронтовой город Лисичанск в ЛНР, жертв нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 29.08.2025
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. Украинские БПЛА трижды за минувшие сутки атаковали прифронтовой город Лисичанск в ЛНР, жертв нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "За минувшие сутки прифронтовой город трижды подвергся ударам с применением FPV-дронов", - сказали силовики. Уточняется, что два удара были нанесены по жилому сектору Лисичанска, третий - по территории строительной компании "Авангард", в результате повреждены несколько домов и техника, но никто не пострадал.
лисичанск
луганская народная республика
лисичанск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика
Беспилотники ВСУ трижды атаковали Лисичанск за сутки

БПЛА ВСУ трижды за минувшие сутки атаковали город Лисичанск в ЛНР

Последствия ударов со стороны ВСУ по жилому микрорайону Лисичанска
Последствия ударов со стороны ВСУ по жилому микрорайону Лисичанска
Фото: РОДИОН_МИРОШНИК/Telegram
Последствия ударов со стороны ВСУ по жилому микрорайону Лисичанска. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. Украинские БПЛА трижды за минувшие сутки атаковали прифронтовой город Лисичанск в ЛНР, жертв нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"За минувшие сутки прифронтовой город трижды подвергся ударам с применением FPV-дронов", - сказали силовики.
Уточняется, что два удара были нанесены по жилому сектору Лисичанска, третий - по территории строительной компании "Авангард", в результате повреждены несколько домов и техника, но никто не пострадал.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2025
28 августа, 16:04
 
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика
 
 
