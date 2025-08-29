Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ регулярно воровали в Красноармейске, рассказала беженка - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:58 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/vsu-2038231628.html
Боевики ВСУ регулярно воровали в Красноармейске, рассказала беженка
Боевики ВСУ регулярно воровали в Красноармейске, рассказала беженка - РИА Новости, 29.08.2025
Боевики ВСУ регулярно воровали в Красноармейске, рассказала беженка
Военные ВСУ регулярно воровали все, что было в домах жителей Красноармейска, включая ковры, рассказала РИА Новости беженка Елена Власова. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T05:58:00+03:00
2025-08-29T05:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Военные ВСУ регулярно воровали все, что было в домах жителей Красноармейска, включая ковры, рассказала РИА Новости беженка Елена Власова. "Я старалась с ними (ВСУ - ред.) не общаться. У соседей, которые пустили их на квартиру, они вывезли все, когда выезжали. Полностью все. Соседка, Лена, ничего не могла сказать им, боялась. У них это нормально. Как в город выезжали, смотрим, груженые машины легковые, ковры, ну все (что есть в доме - ред.). Где они это все (взяли)? Мародерство", - сказала жительница города. Она подчеркнула, что подобные действия были распространены и воспринимались самими военными как норма. "Семья уехала, зарегистрировались на поезд. Муж остался. Приходит домой с работы, а там уже военные. Они позиции в жилых домах обустраивали. Мужик говорит: "А где мне жить?" А ему в ответ: "Где найдешь, там и живи", - рассказала Власова. По ее словам, к моменту ее отъезда из города работа на местных предприятиях уже была прекращена, что также осложняло тяжелую гуманитарную ситуацию. Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20250825/krasnoarmeysk-2037351103.html
https://ria.ru/20250707/dzerzhinsk-2027577487.html
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ регулярно воровали в Красноармейске, рассказала беженка

Беженка Власова: ВСУ регулярно воровали все, что было в домах Красноармейска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Военные ВСУ регулярно воровали все, что было в домах жителей Красноармейска, включая ковры, рассказала РИА Новости беженка Елена Власова.
"Я старалась с ними (ВСУ - ред.) не общаться. У соседей, которые пустили их на квартиру, они вывезли все, когда выезжали. Полностью все. Соседка, Лена, ничего не могла сказать им, боялась. У них это нормально. Как в город выезжали, смотрим, груженые машины легковые, ковры, ну все (что есть в доме - ред.). Где они это все (взяли)? Мародерство", - сказала жительница города.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
ТЦК сбежала из Красноармейска еще в 2024 году, рассказала беженка
25 августа, 03:51
Она подчеркнула, что подобные действия были распространены и воспринимались самими военными как норма.
"Семья уехала, зарегистрировались на поезд. Муж остался. Приходит домой с работы, а там уже военные. Они позиции в жилых домах обустраивали. Мужик говорит: "А где мне жить?" А ему в ответ: "Где найдешь, там и живи", - рассказала Власова.
По ее словам, к моменту ее отъезда из города работа на местных предприятиях уже была прекращена, что также осложняло тяжелую гуманитарную ситуацию.
Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Беженка рассказала, как ВСУ застрелили в Дзержинске собаку и ее хозяина
7 июля, 06:49
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаПокровскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала