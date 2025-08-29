Боевики ВСУ регулярно воровали в Красноармейске, рассказала беженка

https://ria.ru/20250829/vsu-2038231628.html

ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Военные ВСУ регулярно воровали все, что было в домах жителей Красноармейска, включая ковры, рассказала РИА Новости беженка Елена Власова. "Я старалась с ними (ВСУ - ред.) не общаться. У соседей, которые пустили их на квартиру, они вывезли все, когда выезжали. Полностью все. Соседка, Лена, ничего не могла сказать им, боялась. У них это нормально. Как в город выезжали, смотрим, груженые машины легковые, ковры, ну все (что есть в доме - ред.). Где они это все (взяли)? Мародерство", - сказала жительница города. Она подчеркнула, что подобные действия были распространены и воспринимались самими военными как норма. "Семья уехала, зарегистрировались на поезд. Муж остался. Приходит домой с работы, а там уже военные. Они позиции в жилых домах обустраивали. Мужик говорит: "А где мне жить?" А ему в ответ: "Где найдешь, там и живи", - рассказала Власова. По ее словам, к моменту ее отъезда из города работа на местных предприятиях уже была прекращена, что также осложняло тяжелую гуманитарную ситуацию. Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

