Силовики рассказали о некомплекте личного состава в ряде подразделений ВСУ

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Критический некомплект личного состава в ряде подразделений ВСУ достигает 70% и более, что вынуждает украинское командование экстренно перебрасывать ограниченное количество наиболее боеспособных бригад для латания прорывов на фронте, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Сейчас некомплект на 70% в отдельных подразделениях - это одна из больших проблем для ВСУ. Командование вынуждено постоянно маневрировать одними и теми же боеспособными бригадами, которые экстренно перебрасываются на самые опасные участки фронта", - сказал собеседник агентства. Проблема некомплекта личного состава в ВСУ усугубляется на фоне продолжающихся интенсивных боевых действий.
